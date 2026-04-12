A Medián utolsó héten készült felmérése szerint kétharmad határán lehet a Tisza

A választási kampány utolsó öt napjában végzett Medián-felmérés szerint a Tisza Párt a listás szavazatok 55,5 százalékára számíthat, míg a Fidesz legvalószínűbb eredménye 37,9 százalék – írja a HVG.

A pártok valószínű listás szavazataránya a kutatás szerint:

Tisza Párt: 55,5%

Fidesz: 37,9%

Mi Hazánk: 3,9%

DK: 1,4%

MKKP: 1,3%

Eszerint a Tiszának kétharmada lehet – ez 133 mandátumtól van meg –, a Fidesz pedig több mint 14 százalékponttal maradhat el a 2022-es eredményétől – a levélszavazatok nélkül. A Mi Hazánk a 6,12 százalékos korábbi eredményéhez képest mintegy két százalékponttal gyengülhet, míg a DK és a Kutyapárt alig haladhatja meg az 1 százalékot. Mivel a roma nemzetiség először szerezhet mandátumot, a parlament összetétele így alakulhat:

Tisza: 135 (131–139)

Fidesz–KDNP: 63 (59–67)

Roma nemzetiségi képviselő: 1

A kutatás során keddtől szombatig 2286 embert kérdeztek meg. A véletlen minta kisebb torzulásait a KSH adatai alapján korrigálták, így az pontosan tükrözi a magyarországi felnőtt népesség életkor, nem, lakóhely és iskolai végzettség szerinti összetételét. Az adatok hibahatára +/- 2,2 százalékpont.