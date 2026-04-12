Betörték a De! Akcióközösség őrszemeinek autóüvegét Tiszaburán

Szóváltásba keveredtek helyiekkel azok az „őrszemek”, akik Tiszaburán figyelték, rendben zajlik-e a választás. A két önkéntes rögzítette is az esetet, amelynek a végén betörték az autójuk üvegét.

A De! Akcióközösség azt írta, személyi sérülés nem történt, a rendőrség pedig a helyszínre érkezett.

Épp Tiszabura az a település, amely arról lett hírhedt az összel, hogy háromszor kellett megismételni az időközi önkormányzati választást, annyi csalás volt. Az első választás előtt a Szabad Európa tényfeltárása már jelezte, hogy baj lesz, amit aztán a Telex riportja, majd videója is megerősített. A visszaéléseket hosszan lehetne sorolni. A szavazatokat pénzért, akár 50 ezer forintért adták-vették, volt, hogy a kamera előtt. Embereknek elvették a személyi igazolványát és a lakcímkártyáját, nehogy hamarabb leszavazzanak „rossz helyre”. A szavazókörökben nem a fülke magányában, hanem nyíltan voksoltak, sokszor egy segítő mutatta, hova is kell pontosan tenni az ikszet, és tömegével indultak a kamujelöltek is. A második kör után a felek egymást vádolták csalással, és volt, aki azt mondta, „ezt már csak Xanaxszal lehet kibírni.”

A második választáson is vásároltak szavazatokat, amire az is utal, hogy két szavazókör urnáiban papírpénzt találtak. A falu a rendszerváltás óta az egyik legproblémásabb magyarországi település, a kirívó bűnözés miatt volt, hogy a belügyminiszternek is a helyszínre kellett menni.

A Deí4 Akcióközösség forgatta a két hete bemutatott „A Szavazat Ára” című dokumentumfilmet, amely a szavazatvásárlásokról szólt és nagy sikert futott be, a Youtube-on már 2,2 millió ember látta. Ugyanők a szavazás napján, vasárnap több ezer önkéntessel mennek a legzűrösebb településekre, hogy jelenlétükkel akadályozzák a szavazatvásárlásokat.

Kapcsolódó cikkek

Elegük van Tiszaburából a pusztataskonyi szeparatistáknak

Harmadszor is időközi választást tartanak Tiszaburán, az előzőeket csalások miatt érvénytelenítették. Az újabb botrány különös mellékszála, hogy a hivatalosan Tiszaburához tartozó, de attól 7 kilométerre fekvő Pusztataskony önállósodni akar. Az üres házakat a tiszaburai beköltözőktől félve felvásárolják.

Tóth-Szenesi Attila, Németh Dániel
POLITIKA

Végtelen történet: megint csaltak Tiszaburán, újra új választás lesz

Választásicsalás-rekorder lett a település.

Haszán Zoltán
POLITIKA

A harmadik választást is megóvják Tiszaburán

Szavazatvásárlás miatt ismételték meg a választásokat Tiszaburán, a vesztes szerint most is csaltak.

Windisch Judit
POLITIKA

Több ezer önkéntes megy vasárnap a legzűrösebb településekre, hogy jelenlétével akadályozza a szavazatvásárlásokat

Motorosok a szavazatszállítók nyomában, videózó civilek a telepeken: nem az emberek fogsorán akarnak rémüldözni, attól akarják megvédeni őket, hogy valakik ellopják a szavazataikat. Őrszemkiképzésen jártunk.

Kolozsi Ádám
belföld

Ezt már csak Xanaxszal lehet kibírni

Az elmúlt évtizedekben tán soha nem látott választási csalások helyszíne volt Tiszabura, az ország egyik legszegényebb faluja. A választást vasárnap ismétlik, a faluban tapintható a feszültség.

Tóth-Szenesi Attila, Németh Dániel
Politika