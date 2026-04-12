Három éve nem látott szintre erősítette a forintot a fölényes Tisza-győzelem

Vasárnap éjszaka hatalmas erősödésbe kezdett a forint, miután kiderült, hogy a Tisza fölényes győzelmet aratott a parlamenti választáson, és jó eséllyel kétharmados többséggel váltja le a tizenhat év után megbukott Fideszt; választási hírfolyamunk itt olvasható.

Fotó: Daniel - stock.adobe.com

Az euró, ami 377,56 forint volt vasárnap reggel, este 10 óra körül már 367,65 forint környékén is járt. Cikkünk írásakor 367,7 forint volt az árfolyama, vagyis nagyjából 2,5 százalékot erősödött a választási eredmény hatására. Legutóbb 2023 májusában járt az euró árfolyama 368 forint alatt, május 15-én 367,66 forint volt a minimálára.

A forint a zlotyval szemben is több mint 2 százalékot erősödött, ez több mint kétéves csúcs, 2024 januárjában volt hasonló, 86-88 forint körüli szinten az árfolyam.

A dollár ára 315 forint körüli szinten van, egy idén januári napot leszámítva (január 19-én 314,5 forint volt a minimálár) 2022 januárja, tehát az ukrajnai háború kitörése óta nem volt ilyen szinten az árfolyam.