Történelmi vereséget szenvedett a Fidesz, megbukott a NER, Magyar Péter kétharmaddal alakíthat kormányt

Brutális részvételi rekord mellett földindulásszerű győzelmet aratott a Tisza Párt az országgyűlési választáson.

Véget ért Orbán Viktor tizenhat éven át tartó kétharmados kormányzása, megbukott a Nemzeti Együttműködés Rendszere.

Magyar Péter pártja 78 százalékos feldolgozottság mellett a szavazatok 53 százalékát szerezte meg, a Fidesz 38-at, a Mi Hazánk 6-ot.

Mandátumeloszlás: Tisza 138, Fidesz 55, Mi Hazánk 7.

Húsz év után szenvedett ismét vereséget a Fidesz.

Alig 1 százalékon végzett a DK, megsemmisült a magyar baloldal.

Tizenhat év után véget ért a Nemzeti Együttműködés Rendszere: a magyarok leszavazták Orbán Viktor kétharmados kormányát, Magyar Péter és a Tisza Párt földcsuszamlásszerű győzelmet aratott a 2026-os országgyűlési választásokon.

A legfrissebb – 77 százaléknál regisztrált – mandátumbecslés szerint 138 képviselője lesz az új parlamentben a Tiszának, és mindössze 54 a Fidesznek, a Mi Hazánk jelen állás szerint 7 képviselőt küldhet a parlamentbe. Négy éve a Fidesz 135 képviselőhelyet szerzett, az egyesült ellenzék 57-en, a Mi Hazánk 6-on állt meg.

Az egyéni választókerületeket tekintve egyenesen letaglózó a Tisza fölénye:

95 kerületben vezet az ellenzék és csak 11 helyen a Fidesz.

Húsz év után szenvedett vereséget választáson a Fidesz, méghozzá brutálisat – és először fordult elő a modern magyar demokrácia történetében, hogy egy ciklus közben született mozgalom nyerte meg a választásokat.

A győztest túljutalmazó – a Fidesz által kialakított – választási rendszer, amely négy cikluson keresztül segített megőrizni a kormány túlhatalmát, most az ellenzék malmára hajtotta a vizet.

Nem mintha múlt volna rajta bármi, de Sulyok Tamás köztársasági elnök 19 óra után nem sokkal bejelentette, hogy az országgyűlési választás rendben, nagyobb atrocitás nélkül lezajlott.

Orbán Viktor 21 óra magasságában gratulált Magyar Péternek telefonon. A Fidesz nem sokkal később a Bálnában elismerte vereségét. Orbán megköszönte a 2,5 millió szavazónak, aki a Fideszre szavazott, bár nem világos, hogy ezt a számot honnan vette.

Brutális részvételi rekord is született a választáson. Már a délelőtti órákban látszott, hogy nagyságrenddel többen járulnak az urnákhoz mint négy éve, és sokkal többen, mint az eddigi rekordrészvételt hozó 2002-es választásokon. A legutolsó, 18.30-kor regisztrált adatok szerint a részvételi arány meghaladta a 77 százalékot.

2022-ben a kormánypártok 3 millió 60 ezer szavazatot kaptak, ez 54 százaléka volt a voksoknak, az akkor egyesült ellenzék 1 millió 947 ezren végzett, a Mi Hazánk 332 ezer felett. A részvételi arány akkor épp csak meghaladta a 70 százalékot.

Mozgalom a semmiből, megsemmisült baloldal

Hogy mi vezetett a kormány bukásához – és mennyire volt szükségszerű vagy elkerülhetetlen a rendszer megdőlése, arról éveken keresztül fogunk még olvasni. Az biztos, hogy 2024 februárja óta érzékelni lehetett a Fidesz fokozatos erővesztését, és ez egyre látványosabbá, végül végzetessé vált. A kegyelmi üggyel megbukott Orbán Viktor tévedhetetlennek hitt személyzeti politikája. Novák Katalin és Varga Judit távozása mellett a Fidesz hátországa morális válsággal is meg kellett küzdjön. És miközben a kormánypártot láthatóan megbénította az ügy, az ellenzék élére új vezér állt.

Magyar Péter fellépése magával hozta az ellenzéki establishment lassú de annál biztosabb megsemmisülését. A Tisza már 2024 nyarára, alig három hónap alatt ledominálta a baloldalt és a kormány elsőszámú kihívójává vált: az EP-választáson 29,7 százalékos eredményt ért el a 44 százalékot szerző Fidesz mögött. Népszerűsége néhány hét leforgása alatt megsokszorozta az ellenzéket addig vezető Demokratikus Koalíciójét.

A Fidesz-világból kiugró Magyar széles közönséggel tudta elhitetni, hogy képes elhozni a változást. Insiderként kiismerte, mitől hatékony és miben szorul korrekcióra a Fidesz kommunikációja. A kiábrándult dezertőr egyszerre volt izgalmas jelenség és nagy titkok ismerője – ambícióit pedig kezdettől fűtötte a személyes revans.