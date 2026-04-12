Így megy a szállodai szavazás Londonban

Olvasónk, Ujhelyi György képes-szöveges beszámolója arról, hogy megy a szállodai szavazás Londonban:

A sorbanállás kinti része szerencsére fedett helyen történik.

„Van kívül egy sor, de neha megyénként behívnak előre egy adag embert.”

„Bent minden megye külön asztal, Budapest több, adategyeztetés, és odaadják a szavazólapot+borítékot.”

„Van kb 30-40 fülke, és a kijáratnál két urna - szerintem ez lesz a szűk keresztmetszet később. Nagykövet úr és a nagykövetségi dolgozók jelen vannak, szemmel tartják a terepet.”



A keresztmetszet végül nem bizonyult szűknek, mert mind olvasónk mind a felesége prímán le tudtak szavazni:

Muitán kijöttek, olvasónk még egy üzenetet küldött fél tizenegy tájban: