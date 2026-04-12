Ingyenkaja, ingyenebéd, ingyenfa! Mi kell még, uraim, mi kell még, aranyuraim?

Tarnaleleszen épphogy befordulunk a cigánysoron a Dankó Pista utcába, körtáncot járó kislányok éneke csap meg az egyik első udvarról:

“Én a sok pénzt nem sajnálom, szavazzatok a Fideszre!”

– ugrálnak körbe nevetve, az egyik választás előtti buliról ragadhatott át a hangulat.

Ez itt az amúgy is leszakadó kistérség egyik legzűrösebb településének szegénysora a választás délelőttjén. Egy tíz év körüli lány köszön illedelmes csókolommal, ahogy megy a közkútra vödörrel a vízért. Vezetékes víz nincs minden háznál, pedig ide már a még kintebbi és még lepusztultabb, megszüntetésre ítélt, de persze továbbra is létező külső szegregátumból költöztettek be több családot.

Fotó: Dohi Gabriella

Ahol a Dankó kifut a főútra, ott van a dohánybolt, ahova többen is betérnek a frissen leszavazottak közül. Nemcsak ők gyülekeznek; a bolt előtt a választás tisztaságáért aggódó idegenek, különféle tiszás fürkészek, civil őrzők és őrszemek. Ők kiemelten járják a legszegényebb településeket a szavazás napján, és nem sok kétségük van afelől, hogy gyanús választási mozgósítás történik, amit nekik kellene megakadályozni.

Főleg azt nézik, melyik autó fordul többször is újabb emberekkel a szavazókör felé, vagy hogy írják-e valakik, hogy ki volt már szavazni, kikre kell még rászólni. A megvásároltnak gondolt voksokért járó fizetségeket is szeretnék tetten érni, de az a leggyanakvóbbak is tudják, hogy ez nagyon nehéz, ha nem lehetetlen: ha ez valós jelenség is, a hírek szerint már előző nap megtörtént a nagyja; mások úgy tudják, hétfőn jön a második részlet. Azt mondják, vasárnap a szervezők is óvatosabbak, tudják, hogy most az országos figyelem miatt sokkal inkább szem előtt vannak, mint négy éve.

A megfigyelés azonban nem mindenkinek tetszik egyaránt. A hevesi falu alpolgámestere, Pusomi József, alias Zsiráf, kora délelőtt még az utcán táncolt, és azt ordította, hogy

“Csak a Fidesz! Csak a Fidesz!”,

miközben az ezt Facebook Live-ban közvetítő rokon “infó, infó” felkiáltásokkal buzdította ismerőseit, hogy osszák meg a videót.

A korábban uzsorabűncselekményekkel összefüggésben rövid időre őrizetbe vett, de végül további következmények nélkül elengedett Zsiráf délre már mérgesebb volt, amikor a választási szabálytalanságok megakadályozása érdekében érkezett megfigyelőkkel ordibált, azt sérelmezve, hogy lefotózták a házát. Végül a megfigyelők is kihívták a rendőrséget az alpolgármesterre, de ugyanez megtörtént fordítva is - a rendőrök meg is jelentek, nagyjából másfél órán át álldogáltak a falu központjában.

Fotó: Dohi Gabriella

Tarnaleleszen négy évvel ezelőtt több mint 80 százalék szavazott a Fideszre, és a falut a helyiek általános elmondása szerint ténylegesen uraló alpolgármester most is mindent megtett, hogy ez most se legyen másképp. Zsiráf családjának kétharmados többsége van a falu vezetésében, rajta kívül a felesége, a lánya és a veje is bent ül a képviselőtestületben.

Ő maga két héttel a választások előtt kitett egy videót a Facebook-oldalára, amiben a mező szélén üldögélő emberek előtt ígér meg mindent a helybélieknek.

“Csakis Tarnalelesznek, ingyen van már minden az életbe, ami csak lehet, ingyenkaja, ingyenebéd, ingyenfüggöny, ingyenpaplan, ingyenvetőmag, ingyenfa! Mi kell még, uraim, mi kell még, aranyuraim?”

– sorolja az alpolgármester a különféle adományokat. A videóban azt állítja, hogy ezek a juttatások még nem is konkrétan a kampányhoz kapcsolódnak, mert az még durvább lesz, de azért buzdít mindenkit, hogy csakis a Fidesz képviselőjelöltjére, a faluban gyakran megforduló drogügyi kormánymegbízottra, Horváth Lászlóra szavazzanak. “Csak Horváth Laci, csak a Fidesz! De még egyszer elmondtam, nem kampány, a kampány egy kicsit ütősebb lesz. Ami nem folyik, csak egy helyben megáll, mert a Tisza csak folyik, hagy folyjon ki a szemük, na sziasztok!”

Fotó: Dohi gabriella

Ezt a videót végül leszedte az oldaláról az alpolgármester, azt mondják, rászólhattak, mert nem néz ki olyan jól, ha nyilvánosan beszél a kampány alatt érkező csomagokról. Az sem, hogy azt mondja, ezekre a Jelenlét Pontban, vagyis az állam 300 településre meghirdetett Felzárkózó Települések, pártpolitikától elvileg szigorúan független programjának helyi vezetőjénél lehet feliratkozni.

Amikor aztán erről az RTL híradója helyben kérdezte, Zsiráf már azt mondta, ő csak viccelődött, „ez csak egy bohócduma”. A kérdésre, hogy a faluban miért mondták mégis többen, hogy a Fideszre adott szavazatokért cserébe adják a csomagokat, az alpolgámester így vágta ki magát a kamera előtt: „Hátha baszna valakivel. Hátha baszna velem egy jót!”

Amikor vasárnap a szavazókör felé sétálunk, előbb egy elhaladó autóból döng a Fidesz Orbán Viktor által is dúdolt aktuális indulója:

Kizöldült a magyar vidék, tavasz van, nem bízunk mi a külföldi szavakban, behúzzuk a Fideszre, ez nem vitás, csak a Fidesz a biztos választás.

Nem sokkal arrébb később egy biciklin jön két srác JBL-lel. Náluk is ugyanez megy.

Bent a szavazókörben kedvesen fogad a bizottság: mint kiderül, délelőtt 11-re a tarnaleleszi választópolgároknak már a 37 százaléka leszavazott - délután háromra aztán már 60 százalék feletti ez az arány. Rendkívüli esemény elmondásuk szerint nem történt, csak azt tévesztik el páran, hogy melyik szavazókörbe is tartoznak a kettő közül.

Fotó: Dohi Gabriella

Kint ugyanakkor egy furgon és két személyautó is jön-megy. Egyszerre csak három-négy embert hoznak, de utána már fordulnak is a következőkért.

Erről az alpolgármester egy zártkörű helyi fideszes gyűlésen (ennek a videója is kiment élőben, infó-infó), így fogalmazott:

“Reggelre kell lerohamozni, mutassuk meg cigányok, testvérek! Fiúnkat, gyerekünket, unokákat, anyánkat, apánkat, vigyük! Nem kell azt csinálni, hogy tíz testvér van, ‘oszt tízszer forduljon, azt muszáj levinnünk, aki le tud menni a lábán. (...) Ha most bent vagyunk százan, az olyan, mint ezer ember, mert viszi a feleségét, viszi a sógorát, viszi az unokáját.”

Erre szerinte azért van nagy szükség, mert ha a Fidesz képviselőjelöltje, a drogügyi kormánybiztos bukik, nem lesz több pénz. „Tarnaleleszen mindenki tudja, hogy ha Horváth Laci a kettesben nincsen, akkor mi is el vagyunk lehetetlenítve, meg a polgármesterek, meg a lejjebb való testvéreink, barátaink” - figyelmeztetett.

Bár azt átírt jogszabályok alapján a szállítás önmagában nem szabálytalan, amennyiben kilenc embernél kevesebb embert hoznak egyszerre, a rendszeresség már gyanút kelt, és a szavazókörök előtt álló megfigyelők írják is a rendszámokat.

Csuzdi Ilona Fotó: Dohi Gabriella

Az egyikük Csuzdi Ilona, vagy ahogy errefelé ismerik, Csili, a közeli faluban élő nyugdíjas könyvelő, aki most az egyik fürkész csapatot koordinálja.

“A Heves 02 OEVK északi része tartozik hozzám, igyekeztünk minél több településre küldeni fürkészeket. A legnehezebb településeken, mint Tarnalelesz is, hat-hét megfigyelőnk van, van ahova csak három, és nem is jut mindenhova. Összesen nagyjából hetven fürkész van itt”

- mondja az autóban, miközben már az egyik szavazatszállító furgonját követjük. A sofőrben az alpolgármester egyik rokonát ismerik fel, mint mondják, ő már Pétervásárán is több embert furikázott. Mint kiderül, most is a néhány kilométerre lévő kisvárosba tart, ahol aztán megáll egy parkolóban, majd idegesen telefonál, és várja, hogy a fürkészek lekopjanak.

A megfigyelőknek éppen az a fő célja, hogy a jelenlétükkel megakadályozzák, vagy legalább nehezítsék az esetleges választási csalások elkövetését. Azzal, ha egy furgon sofőrjének figyelnie kell a nyilvánosságra, időt veszít, amivel talán kevesebb embert tud elvinni a tervezettnél.

Egy idő után mégis visszamegyünk Tarnaleleszre, az előbbi sofőrt pedig nem sokkal később már egy bankautomatánál fotózzák le, amint nagyobb összegű készpénzt vesz fel, majd visszaindul a falu felé, ahol a pénzt átadja valakinek - a megfigyelők erről rendőrségi bejelentést készülnek tenni.

“Ez egy meglehetősen gázos környék, sok kistelepüléssel. Az emberek nagyon kiszolgáltatottak, a közmunkán és az uzsorán keresztül is zsarolhatók. És ez egyáltalán nem csak roma kérdés, a szegénység bőrszíntől függetlenül nagy úr”

– mondja Csili.

Sokan persze meggyőződésből is támogathatják a Fideszt. A környéken járva úgy tűnik, a háborús fenyegetésről szóló propaganda is nagyon erősen hat. A kormánypárt dominanciája ugyanakkor már nem annyira teljes, mint korábban - mondják, a romák egy részénél van például attól félelem, hogy a Fidesszel együtt akár a Mi Hazánk is hatalomra juthat, amit sokan fenyegetőnek éreznek.

Fotó: Dohi Gabriella

Ezt itt helyben az Országos Roma Önkormányzathoz közeli forrásokkal is igyekeztek ellensúlyozni. Ennek volt része több, választás előtti buli is - Tarnaleleszen például a NER-esített Dikh Tv és a roma vezető Dancs Mihály szervezett dzsemborit. Az alpolgármester ott ezzel köszöntötte a résztvevőket:

“Amit külön speciálba el kell még mondjak: csak a Fidesz, csak a Fidesz, csak a Fidesz! Sziasztok! Mindenki tomboljon, táncoljon, mindenki legyen szerencsés!”

Tarnalelesz valószínűleg az egyik település lesz, ahol továbbra is masszív Fidesz-többséget mutat majd a választási eredmény. Zsiráf azért mindenkit igyekezett nyugtatni: bárhogy is lesz, itt 2029-ig biztosan ő és a családja marad a vezető, és hétfő után is számíthatnak majd rá az emberek.