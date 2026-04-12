Magyar Péter: Ma csodát csináltatok, ma Magyarország történelmet írt

Orbán Viktor fél 10 előtt telefonon gratuált Magyar Péternek, nem sokkal később kiállt a színpadra, és mondott egy 4 perces beszédet. Magyar Péter egy órával később, fél 11 körül állt ki a tiszások elé a rakparton, a Parlamenttel szemben felállított színpadra. Akkor már a Tisza stabilan kétharmadon állt.

Magyar és a párt vezetői percekig vonult a tömegben, zászlót lengetve. A tiszások folyamatosan kiabáltak, fütyültek, ria-ria Hungáriáztak, szép volt Peti-t kiabáltak, gratuláltak és köszönetet mondtak neki.

Az igazság győzött - kiabálta neki egy férfi.

Amikor felért a színpadra, volt egy rövid tűzijáték, a tömeg pedig azt kiabálta, hogy árad a Tisza. Magyar mellett állt végig a párt vezetősége.

„Megcsináltuk” - kezdte beszédét Magyar. „Ezt a választást a Tisza és Magyarország megnyerte. Nem kicsit, hanem nagyon, sőt, nagyon nagyon. Közösen leváltottuk az Orbán-rendszert, felszabadítottuk Magyarországot, visszavettük a hazánkat.”

Magyar köszönetet mondott a győzelemért. „A győzelmünk nem a Holdról, hanem minden magyar ablakból látszik, legyen az akár legkisebb vályogházon, vagy egy sokemeletes házon.”

A tömeg megint skandálta, hogy árad a Tisza. „A demokratikus Magyarország történetében ennyien még soha nem szavaztak, ilyen erős felhatalmazást még soha nem kapott párt, mint a Tisza.” Történelmi felhatalmazást kaptak a kormányzásra a csaknem 3,3 millió szavazattal.

Magyar azt mondat, minden jel arra utal, hogy erős kétharmados többségük lesz (a beszéd idején 138 fős többségük van), ez teszi lehetővé, hogy az átmenet a lehető legbékésebb és legzökkenőmentesebb legyen.

Köszönetet mondott a családjának, a fiainak, a munkatársainak, az önkénteseknek, a jelölteknek, a szakembereiknek, és minden magyarnak, aki bármivel is támogatta a rendszerváltást.

„Ma csodát csináltatok, ma Magyarország történelmet írt” - mondta Magyar, mire a tömeg ria-ria Hungáriázásba kezdett. Magyar megint elmondta, hogy ma megmutatták mindenkinek, hogy (...) a víz az úr, mire a tömeg skandálta, hogy árad a Tisza.

Mindez teljes ellenszélben érték el, úgy győztek, hogy az állampárt - a pártállami időket idézve - a teljes apparátust bevetette ellenük, megkísérelte a titkosszolgálatokkal tönkretenni a Tiszát, 100 milliárdokat költöttek a gyűlöletkampányra.

„A szeretet legyőzte a megvetést, hatalmi gőgöt, amit a mai kor kivagyi zsarnokai a magyar nép iránt éreznek.”

Kossuth Lajost is idézte a beszédében, majd azt mondta, „ma az igazság győzedelmeskedett a hazugság felett”, azért győztek, mert az emberek megcselekedték, amit megkövetelt a haza, és nemet mondtak az árulásra, félrevezetésre.

„Két éve néhány ember elindult, és végül Dávid és Góliát harcában a szeretet győzedelmeskedett” - mondta Magyar.

Megköszönte mindenkinek, hogy megfogadták a bibliai tanácsot, hogy ne féljenek, mire a tömeg elkezdte skandálni, hogy nem félünk. Azért is köszönetet mondott, hogy elhitték, meg lehet csinálni, meg lehet változtatni a sorsukat és hogy a történelmet a magyar emberek írják.

Pedig sokan mondák nekik, hogy nem érdemes vidékre menni, nem lehet kilépni a fővárosból, meg kell állapodni őfelsége ellenzékével, alkukat kell kötni, mert máshogy nem lehet. „Dehogynem, ma bebizonyítottátok mindenkinek, hogy igenis lehet.”

Kossuthot idéz megint, arról beszél, a törénelem logikája néha vesztegel, néha nagyokat lép. „Vannak kegyelmi pillanatok, 1848 március 15, 1956 október 23, és ilyen kegyelmi pillanat a mai is” - mondta Magyar, mire a tömeg megint skandált.

„Legyen ez a nap is a magyar szabadság aranybetűs dátuma. Nem egy párt győzelme egy másik párt felett, hanem a magyarok győzeleme az őket elárulók felett, az igazság győzelme a hazugság felett. Legyen ez minden ember győzelme, azoké is, akik nem a Tiszára szavaztak” - mondta Magyar.

Arról beszélt, minden magyar a szívében érzi, hogy ez egy csodálatos, közös győzelem, „mert a hazánk döntött, és újra élni akar, újra európai ország akar lenni.”

A tömeg erre elkezdte skandálni, hogy ruszkik haza. Hosszan sorolta, milyen lesz az ország: olyan, ami nem lesz vazallusa senkinek, ahol a teljesítmény számít, ahol mindenki lehet magyar polgár, amiben a polgárok számíthatnak a kormányukra, ahol mindenkinek jár a megfelelő egészségügy, minőségi oktatás, felhőtlen gyerekkor és tisztességes időskor. Olyan ország, ahol senkit nem bélyegeznek meg azért, mert mást gondol, mint a többség, vagy mást szeret és máshogyan szeret, mint a többség - erre nagy tapsot kap -, ha másban hisz, mint a többség. „Olyan ország, amiben nem az számít, hogy ki kinek az ismerőse, hanem milyen ember. Egy olyan ország, ahol újra vidáman lehet gyereket vállalni és családot alapítani. Olyan ország, ahova végre haza lehet jönni” - sorolta Magyar.

A külföldön élőknek is köszönetet mondott, amiért sokan szavaztak a külképviseleteken vagy hazajöttek szavazni. Azt kéri tőlük, hogy költözzenek haza minél többen, mert minden magyarra szükség van, a feladat nagy, de „mi magyarok szeretjük a nagy feladatokat.” Olyan ország kell, ahol a rendőrség és a titkosszolgálat a magyarokat szolgálja, ahol az állam vigyáz a legelesettebbekre, ami vigyáz minden magyarra. Polgárait szerető, tisztelő és rájuk vigyázó Magyarországra van szükség - mondta Magyar.

Hosszan beszélt az országról, majd arról, hogy mindenki a békére, újraegyesítésre, emberséges országra vágyik. „A Tisza-kormány minden magyart képviselni fog, mert ez a mindenkori magyar kormány dolga, kötelessége. Nem szabad különbséget tenni magyar és magyar között, megosztani, hergelni” - mondja Magyar, mire nagyon tapsol a tömeg, majd megint skandálja, hogy árad a Tisza.

A Tisza elnöke szerint a magyarok arra mondtak határozott igent, hogy megosztja a népét, távoznia kell a hatalomból. „A magyarok igent mondtak Európára, a szabad Magyarországra, hogy rendbetegyük az országot, mert ez a mindekori magyar kormány feladata.”

Magyar azt mondta, tisztában vannak a felelősségükkel, és az előttük álló, emberfeletti feladatokkal.

„Ma ünnepeljetek derűsen, békésen, de holnap munkához látunk, hogy begyógyítsuk a sebeket, eltakarítsuk a romokat." Arról beszélt, hogy példátlan felhatalmazást kaptak, olyanok is szavaztak rájuk, akik nem hitték volna, hogy melléjük állnak. Azért dolgoznak majd, hogy megszolgálják ezt a megelőlegezett bizalmat - mondta Magyar. Köszönjük - skándálja a tömeg.

Sulyok mondjon le

Azt mondta, olyan kormány lesz, amin mindenki látni fogja, hogy komolyan veszik a feladatot. Nehéz lesz, tudják, hogy nagy a baj, látják a számokat, mit tett a kormány az egészségüggyel, a gyermekvédelemmel, rendvédelemmel. „Hatalmas munka áll előttünk, de a károkozást megállítottuk.” Felszólította Orbánt, hogy mától ügyvezető kormányként járjon el, és ne hozzon olyan döntést, ami megköti a Tisza-kormány kezét. A tömeg megint azt skandálta, hogy árad a tisza.

Amennyiben az átmenet reményei szerint rövid időszakában a nemzetet érintő komoly döntés vagy kérdés felmerül, akkor keressenek nyugodtan, tudják a telefonszámomat - mondta Magyar.

„Ma a magyar nép a rendszerváltás mellett döntött, ezért azoknak, akik a rendszer részei, tartóoszolopai, bábjai voltak, távozniuk kell a közéletből. Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy haladéktalanul kérjen fel kormányalakításra, azt követően pedig távozzon a hivatalából, annyi méltósággal, amennyi maradt neki."

Ugyanerre szólította fel az összes „bábot”, akit az elmúlt 16 évben az Orbán-kormány a nép nyakába ültetett. Távozzon a Kúria, az OBH elnöke, a legfőbb ügyész, az AB elnöke, médiahatóság vezetője, ÁSZ és a GVH elnöke is - mondta. „Távozzanak, ne várják meg, amíg elküldjük őket. Mert el fogjuk küldnei őket. Mert ennek a rendszernek vége van."

Azt ígérte, rögtön a távozásuk után az alkotmányozó kétharmados többség birtokában helyreállítják a fékek és ellensúlyok rendszerét, csatlakoznak az európai ügyészséghez, garantálják az ország demokratikus működését, nem engedik hogy bárki rabul ejtse az intézményrendszert, helyreállítják az intézmények működését és függetlenségét.

Magyarország újra erős szövetséges lesz az EU-ban és a NATO-ban - mondja Magyar, mire a tömeg azt skandálja, hogy „Európa, Európa”.

„Magyaroszág újra erős, a magyar érdekeket képviselő szövetséges lesz, mert az ország helye Európában volt van és lesz” - folytatta a Tisza elnöke. Újjáépítik és erős alapokra helyezik, és lehetőség szerint kibővítik a Visegrádi négyek együttműködését. Az első útja Lengyelországba vezet, a második Bécsbe, a harmadik Brüsszelbe, hogy hazahozzák az uniós pénzeket.

Többször is elmondta, hogy miniszterelnökként minden magyart képviselni fog, éljen bárhol a világban. Elmondta, hogy telefonon beszélt a német kancellárral, a francia elnökkel, az Európai Bizottság elnökével, a horvát miniszterelnökkel, a NATO főtitkárával, és sokan a visszahívására várnak. Holnap megkezdik velük a közös munkát, a szomszédokkal rendezik a vitás kérdéseket - ígérte.

„Itt az idő, hogy rendbe hozzuk, és kijavítsuk az elődök hibáit, hogy ne kelljen gyilkos kompromisszumot kötni.” Azt is többször elmondták, hogy begyógyítják a sebeket, felelősségre vonják a bűnösöket. „Mostantól ez nem lesz következmények nélküli ország. Akik meglopták az országot, azoknak vállalni kell a felelősséget” - mondta Magyar, mire a tömeg elkezdte skandálni, hogy börtönbe. „Akik gyűlöletet szítottak magyar és magyar között, azoknak felelősséget kell vállalniuk.”

Megerősítette, hogy létrehozzák a Vagyonvisszaszerzési Hivatalt, amiben a legjobb nyomozók dolgoznak majd, akik sikerrel járnak. Felkészül Szabó Bence, Pálinkás Szilveszter százados, sok pihenő nem lesz holnaptól - mondja Magyar, mire a tömeg azt skandálja, hogy hősök.

A fiatalokhoz külön szól, megköszönte, hogy visszahozták a reményt a változásra és egy bátor Magyarországra, megmutatták, mit jelent egy félelem nélküli országot építeni. A tömeg erre is skandálta, hogy árad a Tisza.

Megköszönte, hogy nem hitték el a róluk terjesztett hazugságokat. Nem fogják hagyni, hogy a családokat szétszakítsa a gyűlölet.

A fideszesekhez is szólt a beszéde vége fele. Tudja, hogy csalódottak, nehéz megélni a vereséget, főleg egy nagy és megérdemelt vereséget. Tudja, hogy haragszanak rá is, mert ellenzékben lenni nehéz, és olyanokat kormányon látni, akiket nem szívlelnek. Azt ígérte, hogy az ő miniszterelnökük is lesz, ahogy mindenki másé is. Azért dolgozik, hogy begyógyítsák a sebeket. „Én titeket és képviselni foglak." Mindent bele - skandálja a tömeg.

Amikor arról beszél, hogy Orbán felhívta, a tömeg fújolt. Azt is mondta neki, hogy mostantól közösen viselik a felelősséget, hogy egységesítsék az országot.

A tiszás szavazókat arra kérte, hogy érezzék a felelősséget, amit a mai eredmény jelent, nyújtsanak kezet, kezdjék el a megbékélés és nehéz munkáját már holnap.

„Az ország mától minden magyar emberé, mától ez az ország újra él” - mondja Magyar, mire megint skandál a tömeg. A beszéde végén megköszönte mindenkinek, hogy részt vett a szavazáson, és azzal zárta a beszédét, hogy szolgál, amíg tud.

Szép volt Peti - skandálja a tömeg búcsúzóul.