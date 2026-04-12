Orbán Viktor bukás után elmondott teljes beszéde

Jóestét kívánok mindenkinek, kedves barátaim, a választási eredmény, bár még nem teljes, de érthető és világos.

A választási eredmény számunkra fájdalmas, de egyértelmű. A kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták. A győztes pártnak gratuláltam.

Nektek, önöknek köszönöm a rengeteg munkát, soha ennyien és soha ennyit nem dolgoztunk egyetlen választási kampányban sem. Van is ennek látszatja, hiszen 2,5 millió szavazót sikerült összegyűjtenünk, 2,5 millió ember bízott bennünk a mai napon is.

Kedves barátaim, hogy a… különösen is köszönöm a határon túlról érkezett elsöprő erejű támogatást, és üzenjük a határon túlra, hogy ránk a jövőben is számíthatnak. Kedves barátim, hogy a hazánk és a nemzet sorsa számára ez a ma esti választási eredmény mit jelent, és mi ennek a mélyebb vagy magasabb értelme, azt most nem tudjuk, azt majd az idő eldönti. De akárhogyan is alakult, mi ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni.

Kedves barátaim, a feladat, amely előttünk áll, világos, a kormányzás súlya nem nyomja a vállunkat, ezért most az a dolgunk, hogy a közösségeinket megerősítsük.

Kétmillió ötszáz ezer szavazó bízott bennünk, üzenjük meg nekik innen, soha nem fogjuk őket cserben hagyni.

És talán mondanom sem kellene, hiszen több mint 30 éve vagyunk itt együtt, éltünk már meg nehéz és könnyű, szép és szomorú éveket, de egy dolgot mindenki tudhat itt ebben a teremben és az egész országban.

Mi nem adjuk fel. Soha, soha, soha, de soha nem adjuk fel.

Ezek a napok, amelyek előttünk állnak, még a sebek gyógyításáról szólnak, de aztán újra indul a munka, és ebben a munkában mindenkire, mindannyiótokra, mint a kettő millió ötszáz ezer szavazónkra számítok.

Tisztelt hölgyeim és uraim, mindannyiuknak sok erőt, jó egészséget, és a mainál szebb estéket kívánok. A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország, hajrá magyarok.

Köszönök mindent. Köszönök mindent.

Jó éjszakát mindenkinek.