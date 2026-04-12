Kuba elkerülné a háborút az Egyesült Államokkal, de kész megvédeni magát

Kuba nem készül háborúra az Egyesült Államokkal, de egy esetleges támadásra válaszolni fog – erről beszélt vasárnap Miguel Díaz-Canel kubai elnök az NBC News-nak adott interjúban.

„Megismétlem, mi nem ezt akarjuk. Mi nem szeretnénk háborút”

– fogalmazott az államfő, hozzátéve: azt sem akarják, hogy megtámadják őket. Díaz-Canel szerint Havanna álláspontja egyértelműen védelmi jellegű, nem agresszív, és továbbra is a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet tartják az egyetlen járható útnak Washingtonnal szemben.

Miguel Díaz-Canel kubai elnök (középen) üdvözli a tömeget Havannában, 2026. április 2-án. Fotó: ANGELO MASTRASCUSA/Anadolu via AFP

Az utóbbi hónapban Donald Trump több alkalommal is kemény hangvételű kijelentéseket tett Kubával kapcsolatban: az amerikai hadsereget idén aktívan használó elnök többször belengette, hogy „Kuba lesz a következő”, „a sziget a végnapjait éli”, vagy, hogy „megtiszteltetés lenne számára, ha elfoglalná Kubát”. Azt is kikötötte, hogy érdemi előrelépés a tárgyalásokban csak akkor várható, ha Miguel Díaz-Canel, kubai elnök lemond.

A kubai elnök ugyanakkor figyelmeztetett: egy amerikai katonai beavatkozás súlyos következményekkel járna. Mint mondta, egy ilyen lépés „költséges lenne”, és nemcsak Kuba, hanem az Egyesült Államok és az egész térség biztonságát is érintené.

„Ha ez megtörténik, háború lesz, harc lesz, és mi védekezni fogunk” – mondta, egyértelművé téve, hogy Havanna kész reagálni egy esetleges támadásra.

Díaz-Canel szerint éppen ezért a döntéshozóknak a konfrontáció helyett a racionalitásra kellene támaszkodniuk. Úgy fogalmazott: mielőtt „esztelen döntések” születnének, párbeszédre, vitára és megállapodásra van szükség, hogy elkerülhető legyen az eszkaláció. (MTI)