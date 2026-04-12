Lelőtték a rendőrök azt a férfit, aki három embert késelt meg a New York-i metróban

A New York-i rendőrség lelőtte a férfit, aki három embert késelt meg a New York-i Grand Central pályaudvar peronján – közölte a város rendőrfőkapitánya. Jessica Tisch szerint a rendőrök legalább húsz alkalommal szólították fel a támadót, hogy dobja el a machetáját, de nem tett eleget a felszólításnak, helyette többször is kijelentette, hogy ő Lucifer.

A rendőrök próbálták csillapítani a kedélyeket, azt is mondták a támadónak, hogy szereznek segítséget neki. Majd amikor a férfi a rendőrök felé lépett, egyikük kétszer rálőtt a férfira, akit a 44 éves Anthony Griffinként azonosítottak. A kórházba szállítás után életét vesztette.

A biztonsági kamerák felvételei szerint az első áldozata egy 84 éves férfi volt, akit fejbe vágott, majd egy 65 éves férfit és végül egy nőt támadt meg. Mindhárom áldozatot stabil állapotban szállították kórházba, sérüléseik „feltehetően nem életveszélyesek” – mondta a rendőrfőkapitány. (The Guardian)