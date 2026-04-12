Magyar Péter leadta a szavazatát

Vasárnap délelőtt Orbán Viktorral egy időben adta le a szavazatát és a miniszterelnökhöz hasonlóan rövid sajtótájékoztatót tartott. Ezen elsősorban arra biztatott mindenkit, hogy menjen el szavazni, illetve kérte mindenkitől, hogy ha választási csalást tapasztal, akkor jelezze azt a Tisza tisztavalasztas.hu választási csalást bejelentő oldalán. Állítása szerint már több mint 60 bejelentés érkezett az oldalon.

Fotó: Bankó Gábor/444

Nagyon jó eredményre számít Magyar Péter, de pontosabb jóslásokba nem bocsátkozna. Úgy érzi, mindent megtettek a kampány során, amit megkövetelt a haza. Biztosan követtek el hibákat, és fognak is hibázni, hiszen emberek, de azt megígéri, hogy a hibáknak lesznek következményei.

„Nem leszünk következmények nélküli ország”.

Az ellenzéki képviselőknek ugyanolyan jogosítványaik lesznek, mint a kormánypártok képviselőinek, és ha valaki ezeket a jogokat megpróbálná elvenni, akkor Magyar Péter lesz az személyesen, aki ezt megakadályozza majd.

Arról egyelőre nem nyilatkozott, hogy a fejében összeállt-e már a kormánytagok névsora, illetve mi lenne az első intézkedése. Helyette a sorsdöntő mai napra, a sorsdöntő órák fontosságára hívta fel a figyelmet, „először várjuk meg az eredményt”. Annyit viszont elárult, hogy nem lesznek csúcsminisztériumok, lesz külön egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi minisztérium, letisztult belügyminisztériumot terveznek, ami csak rendvédelemmel foglalkozni.

A Telex kérdésére elmondta: nem beszélt a meglévő fideszes ismerőseivel, hogy sok sikert kívánjanak egymásnak.

Első útja Varsóba, majd Bécsbe és Brüsszelbe fog vezetni. Arra számítanak viszont, hogy egy teljesen lerabolt, kiüresített költségvetést és egy teljesen eladósított országot fognak átvenni. Pénteken derült ki, hogy március végén rekordösszegű hiány, 3420 milliárdos deficitet hozott össze a kormány, ami az éves hiánycél 81 százalékának felel meg.

Szerinte a Tisza meg fogja nyerni a választást, a kérdés, hogy egyszerű többséggel vagy kétharmaddal kormányozhatnak. Utóbbi esetben könnyebb lenne szerinte lebontani ezt a mostani rendszert. Magyarország pozíciójának megerősítése az EU-ban és a NATO-ban, nagyon sürgetőnek tartják az uniós pénzek hazahozatalát. A sajtó szabadságának visszaadása, az akadémiai szabadság visszaállítása, az igazságszoltatás függetlenségének visszaadása, a propagandaköltések leállítása, a Visegrádi Négyek együttműködésének megerősítését, de ezt az együttműködést akár Ausztria, Horvátország felé is kinyitnák.