Megnéztük, hogyan szavaznak az idősek otthonában, ahol egy 106 éves is voksolt

Aki a választás napján nem tud elmenni a szavazókörbe, kérhet magához mozgóurnát. A lehetőséggel általában az idős választók szoktak élni. A mozgóurnát magánlakásokhoz, kórházakhoz és szociális intézményekhez is szokták igényelni. Utóbbi kategóriába tartozik a fővárosi fenntartású Kútvölgyi úti idősek otthona is, ahol vasárnap délelőtt végigkövettük a szavazást.

Az otthon lakói két külön helyiségben szavaztak. Az egyikben azok, akiknek az állandó lakcímük megegyezik az otthon címével, a másikban pedig azok, akiknek máshol van az állandó lakcímük, de kérelmezték, hogy az otthonban szavazhassanak. Az első csoportban lévő választók a XII. kerületi egyéni jelöltekre (például Steiner Attilára vagy Magyar Péterre), a második csoportban lévők pedig az állandó lakcímük szerinti egyéni jelöltekre ikszelhettek.

Fotó: Bankó Gábor/444

Az otthon lakói közül többen régi típusú, könyvecske formátumú személyazonosító igazolvánnyal igazolták magukat. Volt olyan választó, akinek annyira régi volt az igazolványa, hogy az évtizedek során elhalványult adatait csak telefon zseblámpájával tudták ellenőrizni a szavazatszámláló bizottság tagjai.

Fotó: Bankó Gábor/444

A szavazatszámláló bizottság tagjainak segítségét több választó is kérte. Ezekben az esetekben mindig két delegált segített az általában látásproblémával küzdő idős embereknek, hogy egyik delegált se befolyásolhassa a választókat. A segítséget kérő emberek többségének az általa kért párt rubrikáját mutatták meg a delegáltak, de olyan választó is volt, aki annyira gyenge volt, hogy a tollat sem tudta a papírra nyomni, így miután elmondta, hogy kire akar szavazni, a delegáltak húzták be helyette az ikszet.

Fotó: Bankó Gábor/444

Az otthon Kútvölgyi úti állandó lakcímmel rendelkező lakói közül 54-en kértek délelőttre mozgóurnát, közülük 43-an szavaztak le, ami 80 százalékos részvételi arányt jelent. A legidősebb választó egy 106 éves férfi volt, aki két és fél hónappal a trianoni békeszerződés aláírása előtt született.