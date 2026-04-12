Orbán Viktor: A kormányzás súlya nem nyomja a vállunkat, feladatunk a közösségeink megerősítése

Takács Péter urnazárás után 3 perccel: VÉGE VAN, KICSI! 🫵😎
Hát, a távozó egészségügyi államtitkárnak igaza lett:
A választási vereség után sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor. Percről percre hírfolyamban követjük a leköszönő miniszterelnök szavait.
A szimpatizánsok tömegében vonul percek óta, a tömeg sikít, gratulál, szép volt Peti-t kiabál.
A jelenlegi feldolgozottsági adatok szerint Hadházy Ákos harmadik a tiszás jelölt, Velkey György László és a fideszes Radics Béla mögött.
Hadházy Ákos a Facebookon fél 10 körül arról posztolt, 13 éve dolgozik a Fidesz bukásán. „Vannak dolgok, amiért sokat kell dolgozni, de jó, hogy előbb-utóbb van eredmény. Boldog vagyok. (...) Azt gondoltam, csak addig folytatom, amíg a Fidesz meg nem bukik. Ha így vesszük, ehhez a célhoz elértünk.”
A korrupció csökkentését tartja az egyik legfontossabbnak, de ahhoz, hogy Magyarország megtisztuljon, még hosszú út vezet - írta Hadházy. A vereségét tudomásul veszi, a győztesnek gratulált, majd közölte, visszamegy állatorvosnak.
A szavazatok 83,5 százalékos feldolgozottságánál Ujvári Szilvia 47,5, Takács Péter 44,4 százalékon áll.
Takács már gratulált a tiszás indulónak.
Négy percet töltött a színpadon, Magyar Péternek fél 10 előtt gratulált.
Vastaps kísérte a szavait, valamint Viktor, Viktor és Ria-ria-hungária.
Orbán úgy köszönt el, hogy jó éjszakát kívánt mindenkinek, ami erős utalás arra, hogy a Fidesznél lezárták az eredményvárást.
"A feladat, ami előttünk áll, világos, a kormányzás súlya nem nyomja a vállunkat, a közösséget kell megerősíteni - mondja Orbán. 2,5 szavazó bízott bennünk, soha nem fogjuk őket cserben hagyni" - mondta Orbán.
30 év alatt éltek már meg szomorú és szép éveket, de mindenki tudja, hogy "mi nem adjuk fel, soha, de soha, de soha nem adjuk fel" - mondja Orbán, mire nagy tapsot kap megint.
Az előttük álló napok a sebek gyógyításáról szólnak, aztán indul a munka, amiben mind a 2,5 millió szavazóra számít. Mindenkinek sok erőt és egészséget kívánt, majd 4 perc után befejezte beszédét.
Viktor, Viktor kiáltásokkal fogadják. Orbán Viktor azt mondja, "a választási eredmény világos, számunkra fájdalmas, de egyértelmű. A kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták.
A győztes pártnak gratuláltam, nektek köszönöm a rengeteg munkát, soha ennyit nem dolgoztunk ennyit kampányban. Látszatja van, 2,5 millió szavazót sikerült összegyűjteni."
Köszöni a határon túliak támogatását. "A hazánk és a nemzet sorsa számára ez az eredmény mit jelent, mi a mélyebb és magasabb értelme, majd az idő eldönti, de mi ellenzékből is a hazánkat és a nemzetet fogjuk szolgálni" - mondja Orbán, mire vastapsot kap.