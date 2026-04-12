Orbán Viktor: A kormányzás súlya nem nyomja a vállunkat, feladatunk a közösségeink megerősítése

A jelenlegi feldolgozottsági adatok szerint Hadházy Ákos harmadik a tiszás jelölt, Velkey György László és a fideszes Radics Béla mögött.

Hadházy Ákos a Facebookon fél 10 körül arról posztolt, 13 éve dolgozik a Fidesz bukásán. „Vannak dolgok, amiért sokat kell dolgozni, de jó, hogy előbb-utóbb van eredmény. Boldog vagyok. (...) Azt gondoltam, csak addig folytatom, amíg a Fidesz meg nem bukik. Ha így vesszük, ehhez a célhoz elértünk.”

A korrupció csökkentését tartja az egyik legfontossabbnak, de ahhoz, hogy Magyarország megtisztuljon, még hosszú út vezet - írta Hadházy. A vereségét tudomásul veszi, a győztesnek gratulált, majd közölte, visszamegy állatorvosnak.