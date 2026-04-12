Sikeresen leadták az Izlandon élő magyarok szavazatait

Nehéz helyzetbe kerültek azok az Izlandon élő magyarok, akik szavazni szerettek volna: hiába regisztráltak időben, a szavazási csomagjuk nem érkezett meg, míg a tiszteletbeli konzul a választás idején pont szabadságon volt (Izlandon nincs magyar nagykövetség). Ahogy arról már beszámoltunk, az Izlandon élő magyarok arra jutottak, hogy az egyetlen lehetőségük, ha valaki összegyűjti, hazahozza és leadja a szavazatokat. Most Gábor levélben számolt be róla, hogy sikerült a küldetés.

Egy izlandi magyar Facebook-csoportban jelezte, hogy április 11-én Budapestre utazik, és szívesen elviszi és leadja a szavazatát mindannak, aki megbízik benne. Összesen 29 szavazatot gyűjtött össze, melyek a kézipoggyászában utaztak vele Budapestre.

Ezt először egy budai szavazókörben, a Tigris utcai óvodában próbálta meg, mivel a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása alapján úgy értelmezte, hogy ez lehetséges:

„A helyi bizottság nagyon segítőkész volt, telefonos egyeztetés után azonban azt a tájékoztatást kaptam, hogy ott nem tudják befogadni a levélszavazatokat, és az illetékes választási irodához kell fordulnom. Így kerültem az Erzsébet térre, az egyéni választókerületi választási irodába, ahol minden probléma nélkül átvették mind a 29 szavazatot”

– írta beszámolójában Gábor, aki azt is elmondta, több olyan emberrel találkozott, akik külföldről utaztak haza egyetlen szavazat leadása miatt – például Svájcból vagy Németországból.

„Ami különösen szembetűnő volt számomra: a hangulat. Ritkán járok Magyarországon, de most azt tapasztaltam, hogy a választási dolgozók, a szavazók és az utcán járók is nyitottabbak, mosolygósabbak voltak, mint amit korábban megszoktam. Ez egy egészen más légkör volt”

– folytatta Gábor. Számára ez az egész kezdeményezés arról szólt, hogy egy rendszerszintű problémát – a levélszavazás gyakorlati ellehetetlenülését – közösségi alapon próbálnak korrigálni:

„Végső soron azt érzem, hogy megpróbáltuk kijavítani egy rendszer diszfunkcióját – egymásra figyelve, közösen gondolkodva. Hiszek a demokráciában – egy javíthatatlan demokrata vagyok. És hiszek abban is, hogy mi emberek képesek vagyunk megoldani akár megoldhatatlannak tűnő helyzeteket is, ha figyelünk egymásra, ha együtt gondolkodunk, és ha közösen akarunk valamit.”