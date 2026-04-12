Történelmi kinevezés, női vezetőedzője lesz Schäfer András német csapatának

Schäfer András csapata, az Union Berlin kinevezte vezetőedzőnek Marie-Louise Etát,

aki ezzel történelmet írt: ő lett a ugyanis a német labdarúgó-bajnokság első női edzője.

Az Union szombaton 3-1-re kikapott Heidenheimben, majd este a klubvezetés közölte, hogy megválik Steffen Baumgart vezetőedzőtől. Az új tréner az eddig az U19-es csapatot irányító Eta lett, aki a szezon végéig szóló szerződést írt alá.

Marie-Louise Eta Fotó: SOEREN STACHE/dpa Picture-Alliance via AFP

A 34 éves Eta 2023 novembere és 2024 májusa között másodedzőként dolgozott a férfi csapatnál, már ezzel is történelmet írt. Nyártól ő lesz az Union női csapatának a vezetőedzője, így mostani megbízatása csak addig szól. Játékosként három bajnoki címet és 2010-ben Bajnokok Ligáját nyert a Turbine Potsdam csapatával, mielőtt sérülések miatt 26 évesen visszavonult. Az Union 29 forduló után a 11. helyen áll a tabellán. (MTI)