A legmenőbb fideszesek és tiszások, akik lenyomták a saját pártjukat

A választásokon mindenki szavazhatott egyéni jelöltre és pártlistára is, a gyakorlatban ez általában úgy néz ki, hogy valaki leszavaz egy pártra és az adott párt helyi jelöltjére is.

Általában, de nem mindig.

Vannak ugyanis, akik megosztják a szavazatukat, egyéniben valamely párt jelöltjére, listán pedig egy másikra voksolnak, mondjuk azért, mert szeretnék a pártjukat bejuttatni a parlamentbe, de egyéniben nem látnak esélyt a kedvencük győzelmére, és ott inkább az esélyesre szavaznak.

Így végül valamennyire mindenhol eltér ez a két szavazatszám, azaz lesznek olyan jelöltek, akik jobban teljesítenek a körzetükben a pártlistánál, és lesznek, akik rosszabbul. Térképre tettük az eltéréseket, minél színesebb egy körzet, annál jobban szerepelt az ottani egyéni jelölt a saját pártjához képest. A szürke körzetekben tehát nem szerepeltek jól a jelöltek.

A csodacsapat névsora: Tilki Attila (Fidesz - Vásárosnamény), Barna-Szabó Tímea, Bóna Szabolcs (Tisza - Nyírbátor, Csorna), László Attila (Mi Hazák - Dabas), Varga Ferenc (DK, Szentes), Veselicz Tiborné (MKKP - Orosháza).

Vannak olyanok is, akik rosszabbul szerepeltek a listájuknál, szégyenlistát most nem készítünk, de jó böngészést!

