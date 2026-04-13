Bajnai Gordon: Orbán el, remény vissza

POLITIKA

„Egy jókedvű reggel úton a reptérre: Orbán el, remény vissza, ruszkik haza, Európa marad…” - posztolta hétfő reggel Bajnai Gordon volt miniszterelnök a Facebookon.

Bajnai Gordon a prágai GLOBSEC konferencián.
Fotó: Globsec/Facebook

Köszönetet mondott és elismerését fejezte ki azoknak, aki elhozták a változást, és azoknak is, akik az elmúlt 16 évben kitartottak, és tették a dolgukat: „civileknek, újságíróknak, jogvédőknek, művészeknek, aktivistáknak, tisztességes embereknek, hétköznapi magyar hősöknek!” Magyar Péter neve nem szerepel a posztban.

Forrás

Bajnai ritkán nyilvánul meg politikai kérdésekben, legutóbb a HVG-nek adott interjút év elején. Akkor arról beszélt, a tét sokkal nagyobb, mint egy normális választáson. Magyar Péter az interjú után egy posztban beleszállt Bajnaiba, és számon kérte, miért szólalt meg.

