Magyar Péter a Facebookon kommentelt: nagyon nem örül annak, hogy Bajnai Gordon interjút adott a HVG-nek

„De azért nagyon fontos volt interjút adnia... Mondjuk én Orbánékkal szemben, soha nem találkoztam vele.”

Ezt kommentelte a Facebookon Magyar Péter az egyik cikkünk alá, ami arról szólt: Bajnai Gordon a HVG-nek adott interjúban előre jelezte, hogy a fideszes propaganda Magyar Péter emberének fogja tartani. És csakugyan: a NER sajtótermékei elárasztották a Bajnai tiszásságát bizonygató cikkek.

Volt olyan kommentelő, akivel a pártelnök személyesen szállt vitába, mellesleg meglepően sokan kritizálták ezúttal a Tisza elnökét, és írtak pozitívan Bajnairól.

Akit érdekel, megtekintheti az egész kommentfolyamot:

