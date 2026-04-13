Előkerült Szijjártó

Szijjártó Péter nem volt ott április 12-én este a Bálnában, amikor Orbán Viktor elismerte a Fidesz vereségét, pedig a párt szinte teljes vezérkara felsorakozott a színpadon.

Egy ideig úgy tűnt, Szijjártó Péter eltűnt.

A Fidesz kormány külgazdasági és külügyminisztere aztán hétfőn már adott magáról életjelet, amikor új coverképet állított be Facebookon, majd a hvg.hu-nak sikerült lefotóznia a Moszkva-barát politikust a Külgazdasági és Külügyminisztérium épületénél hétfőn kora délután, miközben a kisbuszához sétált. Szijjártó sötétszürke slim fit farmert, szürke finomkötött pulcsit és fehér sneakert viselt a vereség másnapján.

A külügyminiszert előkerüléséről Magyar Péter is beszámolt nemzetközi sajtótájékoztatóján, ahol elmondta, szerinte beindult a minisztériumokban, így a külügyben is az iratok darálása.