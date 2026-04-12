Orbán Balázs semmit sem tanult, semmit sem felejtett, Musk megfejtette a választást, Csézy agyonverte Tállait

Az Orbán-rajongó Rob Schneider az X-en írt tudományos igényességű elemzést a választásokról
Napjaink egyik nagy politikai gondolkodója, a színész Rob Schneider, a beszarós poénok koronázatlan királya, aki a választások előtt videóban állt ki Orbán mellett, az X-en osztotta meg gondolatait a választások eredményeiről, azaz az újbóli szovjetizálódásról, a kulturális öngyilkosságról, és minden egyéb szörnyűségről, amivel a Fidesz hatalomból való kiszavazása jár majd:
„Magyarország az Európa újbóli szovjetizálása mellett döntött.
Magyarország úgy döntött, hogy meghajol az EU zsarnokai előtt.
Magyarország a kulturális öngyilkosság mellett döntött.
Magyarország a legbaloldalibb „woke” ideológiát és az Európai Unió autoriter rendszerét választotta.
Magyarországot manipulálta az az Európa, amely úgy döntött, hogy megfeledkezik örökségéről, és szuverenitását olyan, nem választott parlamenti képviselők kezébe adja, akik hagyták, hogy az iszlám militánsok áradata pusztítást végezzen saját polgáraik körében.
Magyarország a békét és a semlegességet helyett a háborút, az ukrajnai háborút választotta.
Magyarország most az energiafüggőséget választotta azoknak az őrülteknek a javára, akik nettó nulla szén-dioxid-kibocsátást akarnak. Most az energiaköltségeik az egekbe szöknek.
Magyarország a „más” mellett döntött a „más” kedvéért, de ezt a döntést, hogy feladják függetlenségüket az EU javára, nem lehet „visszavonni”, miután a magyarok rájönnek, hogy országukat elárasztják olyan migránsok, akikkel semmi közük nincs, és akikért nekik kell fizetniük.
Őszintén remélem, hogy a magyar nép nem engedi, hogy teljesen elveszítse örökségét, szuverenitását és szabadságait.
Oroszország arra számít, hogy az új magyar vezetéssel is folytatódnak a rendkívül pragmatikus kétoldalú kapcsolatok, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn Moszkvában újságíróknak.
„Arra számítunk, hogy folytatni fogjuk rendkívül pragmatikus kapcsolatainkat Magyarország új vezetésével” - mondta.
Az orosz elnök sajtótitkára hangsúlyozta, hogy a magyar nép meghozta döntését, amihez Oroszország tisztelettel viszonyul. Közölte, hogy Moszkva érdekelt a jó kapcsolatok kiépítésében.
Megérkeztek az országgyűlési választás első külképviseleti urnái a Nemzeti Választási Irodához (NVI) hétfő délelőtt.
Az NVI tájékoztatása szerint az első urna Jerevánból érkezett, kevéssel reggel 8 óra után, ezen a külképviseleten 26-an szerepeltek a névjegyzékben és valamennyien le is adták szavazatukat. Hétfő délelőtt 11 óráig a Bécs, Kairó, Pozsony, New York, Jereván, Kolozsvár, Hongkong és Csíkszereda külképviseletről összesen 21 urna érkezett be az NVI-hez, ezekben 7787 szavazat van.
A 149 külképviseleten szombaton és vasárnap 90 730, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár szavazhatott, közülük 84 749-en el is mentek szavazni. (Teheránban és Erbilben a biztonsági helyzet miatt nem lehetett megtartani a szavazást).
A külképviseleteken nem számolják meg a voksokat, hanem csütörtök éjfélig a Nemzeti Választási Irodába szállítják, ahol választókerületenként szortírozzák és az átjelentkezők szavazataival együtt eljuttatják a megfelelő választókerületekbe. Itt átadják az utazó szavazatokat a kijelölt szavazatszámláló bizottságnak, amely felbontja a szavazás éjszakáján lezárt urnát, a tartalmát összekeveri az utazó szavazatokkal, és így számlálja meg a voksokat, majd a szavazóköri eredményről jegyzőkönyvet állít ki.
Amikor valamennyi szavazatszámláló bizottság eredménymegállapító jegyzőkönyve rendelkezésre áll, a választókerületi választási bizottság szombaton - amennyiben a jelöltek között száz vagy annál kisebb a különbség, és érkezett újraszámlálásra vonatkozó igény, akkor legkésőbb hétfőn - megállapítja a választókerületi eredményt, azt, hogy ki nyerte a mandátumot a választókerületben.
A parlamenti választás országos listás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) állapítja meg az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb május 4-én. (MTI)
Kiszámíthatóság és növekedés címmel adott ki közleményt a Bankszövetség. Ebben azt írják, a Tisza győzelme „új fejezetet nyithat az európai integráció, benne a magyar gazdaság fejlődése számára. A kormányzati, gazdasági és pénzügyi területek közötti együttműködés fenntartható fejlődést és stabilitást eredményez a kiszámíthatóság talaján. A magyar bankszektor alapfeladata a hazai gazdasági növekedés finanszírozása, amelyhez a szükséges készséggel és képességgel rendelkezik. Elkötelezettek és együttműködésre készek vagyunk Magyarország stabilitása és kiszámítható fejlődése érdekében. Gratulálunk a győztes politikai erőnek!”
Trump továbbsétált, amikor megkérdezték tőle, mit szól Orbán vereségéhez
Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház udvarán sétált át, amikor egy újságíró megkérdezte tőle, hogy mit szól Orbán Viktor vereségéhez. Az elnök úgy tett, mintha nem hallotta volna a kérdést (mondjuk tényleg nagy volt a zaj), majd integetve továbbsétált.
„Lezártunk egy korszakot! Itt van a lehetőség, hogy gyógyulni kezdjünk: EGYÜTT! Vége lehet a kettősmérce, a riogatás, a propagandagépezet; a terelés, a mutyizás, a sumákolás, a “nem tudom, nem ismerem, nem láttam, nem hallottam” időszakának!” - írja ByeAlex énekes a Facebookon.
Az énekes azt írja, őt egyáltalán nem lepte meg a végeredmény, mert szerinte „amikor egy mindenkori rendszer folyamatos beefben van a fiatalsággal és a művészekkel, az a mindenkori rendszer végét jelenti”. Azt viszont hozzátette, hogy a „talpnyalókat ne felejtsük el soha!”
„Üdv az új kormánynak! basszatok oda; és tartsátok a szavatokat, mert a magyar nép elsöprő számmal van mellettetek! becsüljétek meg őket! mert olyan öröm volt tegnap éjjel csak a körút mentén gyerekek, mint, amikor a fesztiválokon koncertezünk!” - üzent a Tisza Pártnak.
A fideszes szavazóknak pedig azt üzente, hogy emeljék fel a fejüket és dolgozzunk együtt azon, hogy a megosztottságnak vége legyen.
Korábban ByeAlex többször összetűzésbe került a hatalommal, például egy kormánykritikus dala miatt lemondták az augusztus 20-ai szereplését. Utána pedig azon előadók egyike volt, akik Horváth Laci drogügyi kormánybiztos razziájának áldozatául estek.
A kampányt végigparádézó Pócs János listáról sem jut be a parlamentbe
Pócs János nagyon megtolta a választási kampányt, hetek óta hurcolta magával a Magyar Péter kartonfigurát vagy bábut és gúnyolódott a Tisza elnökén. Ő dobta be azt is, hogy fizettek néhány embernek azért, hogy Lázár János fórumán tiltakozzanak.
Pócs az egyéni választókerületben csaknem 4 ezer szavazattal kapott ki, viszont a Fidesz listáján is csak a 122-edik, vagyis kizárt, hogy bekerüljön a parlamentbe. Pócs 2010 óta volt parlamenti képviselő, mindig egyéniben jutott be.
Peking gratulált Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének a magyarországi parlamenti választásokon aratott győzelméhez - közölte Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfőn. Azt mondta, Kína nagy jelentőséget tulajdonít a kínai-magyar kapcsolatok erősítésének, és kész az új magyar kormánnyal a kölcsönös tisztelet, az egyenlő bánásmód és a kölcsönös előnyök elvén tovább mélyíteni az együttműködést. Arról is beszélt, hogy Kína kész szorosabbra fűzni a magas szintű kapcsolatokat, erősíteni a politikai bizalmat, bővíteni a gyakorlati együttműködést, valamint előmozdítani a kulturális és emberi kapcsolatok fejlődését. (MTI)
Újra kell számolni a szavazatokat a keszthelyi választókerületben
Újra kell számolni a szavazatokat a Zala vármegyei 2. számú, keszthelyi egyéni választókerületben, mert az első két helyezett közötti szavazatkülönbség kevesebb száznál, és a második helyezett jelölt kérte a szavazatok újraszámlálását - közölte a Nemzeti Választási Iroda.
A választókerületben a szavazatok 99,31 százalékos feldolgozottságnál a tiszás Varga Balázs 24 977 szavazatot szerzett, a fideszes Nagy Bálint pedig 24 918-at, vagyis a két jelölt között 59 szavazat a különbség.
Az idei választáson egy jogszabály-változás miatt már lehetőség van az egyéni választókerületi szavazatok újraszámlálására még azelőtt, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság megállapította volna a választókerületi eredményt. (MTI)
Ha már megemlékeztünk Bayer Zsolt rosszul öregedő jóslatáról, akkor itt van egy jól öregedő. Zsiday Viktor gazdasági elemző podcastunkban beszélt egy sajátos modellről, ami alapján több mint egy hónappal ezelőtt megjósolta: 2,3-2,4 millió szavazóra számíthat a Fidesz-KDNP, vagyis 400-500 ezerrel kevesebbre, mint négy évvel ezelőtt. Nos, jelenleg 2,24 millión áll a Fidesz, ennél sokkal több már nem jön hozzá, ezzel együtt kifejezetten jó számít volt ez.
Az elemző a reálbér változásait és a kiskereskedelmi forgalom adatait nézte meg.
„Azt szerettem volna kimutatni, hogy a kormánypropaganda mennyi többletszavazót jelent. A vizsgálat azt mutatta, hogy semennyit(!!!): a Fidesz 2010 után is pont úgy szerepelt a választásokon, mint ahogy azt a gazdasági teljesítmény alapján várhattuk” – írta.