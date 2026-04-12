Orbán Balázs semmit sem tanult, semmit sem felejtett, Musk megfejtette a választást, Csézy agyonverte Tállait

Napjaink egyik nagy politikai gondolkodója, a színész Rob Schneider, a beszarós poénok koronázatlan királya, aki a választások előtt videóban állt ki Orbán mellett, az X-en osztotta meg gondolatait a választások eredményeiről, azaz az újbóli szovjetizálódásról, a kulturális öngyilkosságról, és minden egyéb szörnyűségről, amivel a Fidesz hatalomból való kiszavazása jár majd:

„Magyarország az Európa újbóli szovjetizálása mellett döntött.

Magyarország úgy döntött, hogy meghajol az EU zsarnokai előtt.

Magyarország a kulturális öngyilkosság mellett döntött.

Magyarország a legbaloldalibb „woke” ideológiát és az Európai Unió autoriter rendszerét választotta.

Magyarországot manipulálta az az Európa, amely úgy döntött, hogy megfeledkezik örökségéről, és szuverenitását olyan, nem választott parlamenti képviselők kezébe adja, akik hagyták, hogy az iszlám militánsok áradata pusztítást végezzen saját polgáraik körében.

Magyarország a békét és a semlegességet helyett a háborút, az ukrajnai háborút választotta.

Magyarország most az energiafüggőséget választotta azoknak az őrülteknek a javára, akik nettó nulla szén-dioxid-kibocsátást akarnak. Most az energiaköltségeik az egekbe szöknek.

Magyarország a „más” mellett döntött a „más” kedvéért, de ezt a döntést, hogy feladják függetlenségüket az EU javára, nem lehet „visszavonni”, miután a magyarok rájönnek, hogy országukat elárasztják olyan migránsok, akikkel semmi közük nincs, és akikért nekik kell fizetniük.

Őszintén remélem, hogy a magyar nép nem engedi, hogy teljesen elveszítse örökségét, szuverenitását és szabadságait.

Imádkozzatok Magyarországért”