Az Alkotmánybíróság és az Állami Számvevőszék reagált arra, hogy Magyar lemondásra szólította fel a vezetőiket

„Az Alaptörvény szerint az Állami Számvevőszék elnökét az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával tizenkét évre választja meg. Az ÁSZ elnöki megbízatás megszűnésének eseteit a törvény szabályozza”

– írta az Állami Számvevőszék arra, hogy Magyar Péter a vasárnapi győzelmi beszédében felszólította Windisch Lászlót, az ÁSZ elnökét a lemondásra. Magyar az Alkotmánybíróság elnökét, Polt Pétert is lemondatná. A HVG megkeresésére az AB mindössze annyit válaszolt, hogy

„a mindenkor hatályos alkotmányos keretek között látják el feladataikat”.

Magyar Windisch és Polt mellett a Varga Zs. András Kúria-elnök, Senyei György OBH-elnök, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, Koltay András, a médiahatóság vezetőjének, valamint Rigó Csaba Balázs GVH-elnök távozását is követelte. Beszédében azt ígérte, rögtön a távozásuk után az alkotmányozó kétharmados többség birtokában helyreállítják a fékek és ellensúlyok rendszerét, csatlakoznak az európai ügyészséghez, garantálják az ország demokratikus működését, nem engedik hogy bárki rabul ejtse az intézményrendszert, helyreállítják az intézmények működését és függetlenségét.

