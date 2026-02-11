Pócs János „kisfilmet” forgatott arról, hogy szerinte mi is volt a „coming soonos” szobában, ő az első fideszes, aki beleállt ebbe a „történetbe”

Kedden minden előzmény nélkül megjelent egy rejtélyes oldal a radnaimark.hu címen. A honlapon egyelőre semmi más nem látható, csak egy széttúrt ágyról készült kép, amit egy plafonra szerelt webkamera rögzíthetett. Azóta a magyar internet azt találgatja, mi ez az egész, és mikor derül ki, hogy ki áll mögötte.

A honlapról eddig csak a propagandamédia mélyebb bugyraiban írtak részletesen, azt sejtetve, hogy Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke és Magyar Péter elnök valamiféle orgián vettek részt, és ez lesz látható az oldalra kikerülő felvételen. Később arról is írtak, hogy szerintük nem is a szex lesz a lényeg, hanem az ágy melletti tálcán látható „dolog”.

A Fidesz hivatalos kommunikációja eddig nem foglalkozott az üggyel. A hallgatást Pócs János jászsági országgyűlési képviselő törte meg szerda esti videójában, amiben jól ismert stílusában egy Magyar Pétert ábrázoló bábuval játszott el egy „történetet”:

A videóban a Magyar Pétert ábrázoló bábu félmeztelenül ül az ágyon, a jelenetben két csík fehér por is előkerül, miközben Kapitány István, a Tisza gazdaságfejlesztésért felelős vezetője a függöny mögül, Radnai Márk pedig az ajtó mögül ugrik elő.

„Peti, a politikai ellenfeleid, azok mindig szemben állnak. Hátba szúrni csak az tud, aki mögötted áll. Egy elhagyott barát, egy elhagyott barátnő, vagy az, aki a hátad mögül eléd akar kerülni" – narrálja Pócs a látottakat, majd ezzel fejezi be: „A politikai ellenfelek meg csak lecsapják a feldobott labdát.”

A 2024 decemberében regisztrált honlapról Radnai Márk a 444-nek azt mondta, a fotón látható szoba nem az övé, nem is ismeri a helyszínt. Hozzátette: hallott róla, hogy homoszexuális kapcsolattal próbálják hírbe hozni, de szerinte nincs mit cáfolnia, mert nem volt olyan kapcsolata, ami közügy lehetne. Magyar Péter azt írta a Facebookon, hogy régóta zsarolják és fenyegetik videófelvételekkel.