Magyar Péter: Régóta zsarolnak és fenyegetnek videófelvételekkel, úgy tűnik, meg is indítják az orosz típusú hadjáratot

Nemrég írtuk meg, hogy rejtélyes weboldal jelent meg Radnai Márk nevével, amin mindössze egy fotó látható egy ágyról és egy „coming soon” felirat. A Tisza Párt alelnöke a 444-nek azt mondta, épp le akarta foglalni a nevéhez kapcsolódó internetes címet, amikor szembesült vele, hogy valakik már megszerezték azt 2024 végén. Radnai azt mondta, bár sokat költözött az elmúlt időszakban, a képen látható szoba nem valamelyik lakását mutatja. Azt állítja, egyáltalán nem ismeri a képen látható szobát. Hallott már arról az elmúlt hónapokban, hogy valamiféle homoszexuális kapcsolattal akarják hírbe hozni, ő egyáltalán nem homofób, így nem is akart ezekre eddig reagálni– mondta, hozzátéve, hogy bármivel is állnak elő, azt azonnal cáfolni tudja, mert nem volt olyan kapcsolata, ami bármilyen szinten közügy tárgyát képezheti.

Magyar Péter és Radnai Márk, a Tisza Párt elnöke és alelnöke Fotó: Németh Dániel/444

Néhány perccel ezelőtt a Tisza Párt elnöke a Facebookon reagált az ügyre. Azt írta, szerdán lesz a 2024-es, az ellenzéki karrierét elindító Partizán-interjújának a második évfordulója. Azt írta:

„Nyilván a Fidesz számára is szimbolikus nap ez, mert ekkor reccsent meg a megingathatatlannak hitt hatalmuk. Készülnek is rá. Nem úgy, ahogy normális emberek tennék, mondjuk szembenézéssel és bocsánatkéréssel, hanem inkább zsarolással és fenyegetéssel. Régóta zsarolnak és fenyegetnek videófelvételekkel, lejáratással, és úgy tűnik az évfordulón meg is indítják az eddig elképzelhetetlennek tartott orosz típusú hadjáratot.”

Magyar azt írja, sok újságírónak elküldtek egy linket, amin egy bekamerázott szoba látható. Azt írta, :

„Sejtem, hogy egy olyan, titkosszolgálati eszközökkel rögzített és esetleg hamisított felvételt terveznek nyilvánosságra hozni, amelyen az akkori barátnőmmel intim együttlét közben vagyunk láthatóak. Hogy mit akarnak ezzel elérni, a gödi halálgyárról és az Orbán-kormánynak abban játszott szerepéről való figyelemelterelésen kívül, azt nem tudom.”

Magyar Péter azt írja, nem enged a zsarolásnak:

„Igen, 45 éves férfi vagyok, szoktam szexuális életet élni. Felnőtt korú partnerrel. Van három kiskorú gyerekem, akiket nyilván semmibe vesz ez az aljas »családbarát« hatalom. De jó ha mindenki tudja, eddig sem és ezután sem fogok engedni semmilyen zsarolásnak. Nem én loptam el 650 milliárdot a Nemzeti Bankból, nem én mentettem fel pedofil segítőket, nem én asszisztáltam több ezer állami gondozott gyermek tönkretételéhez és több tízezer honfitársunk egészségének megkárosításához sem. ”

A posztját azzal zárja, hogy: