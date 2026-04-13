Ferencz Orsolya kivágná a nemzeti oldal testéből a vereségért felelősöket

Kirakta oldalára beszédét Ferencz Orsolya miniszteri biztos, amit a támogatóinak mondott el vasárnap este. Ferencz a VIII. kerületben indult egyéni jelöltként, ahol mindössze 30 százalékot kapott, tiszás ellenfele Bódis Kriszta volt, akire több mint kétszer annyian szavaztak. Szerepelt Ferencz a Fidesz listáján is, de csak a 162. helyen, így búcsúzik az Országgyűléstől.

Azt mondta beszédében, hogy „ez a vereség, ez nem nekünk szól. Ez a vereség nem is a nemzeti oldalnak szól.” A Fidesz leköszönő képviselője szerint ez a vereség „azoknak szól, akik úgy gondolták, hogy a kereszténységet, az erkölcsöt, a tehetséget és a hazaszeretetet helyettesíteni lehet pénzzel és képmutatással. Ez a vereség azoknak szól, akik a szakmaiságot kidobták és helyette választották az erőszakoskodást és az üres szólamokat.” Szerinte azok szenvedtek vereséget, akik az erkölcsöt, a kereszténységet, a polgári eszmét marketing termékeknek tekintik.

„Soha nem fogjuk feladni. Mi tényleg nem. Először is most meg kell tisztulnunk. Világosan kell beszélnünk. Mikor nem, hogyha ma este nem. A vereség okait mindannyian tudjuk, sejtjük. Az ezért felelősöket pedig ki kell vágnunk végre a nemzeti oldal testéből. Ez máshogy egész egyszerűen nem fog menni” – fogalmazott, majd úgy folytatta:

„Amire nincs igény, az a megmagyarázhatatlan mesés gazdagodás, a nepotizmus, a kontraszelektált megélhetési karrierjobboldaliak tucatjai, falkái. Tőlük igenis el kell végre búcsúznunk. Egyeseknek a bűnei és a hibái nem fedhetik el azt, hogy nagyszerű dolgokat hajtottunk végre az elmúlt 36 évben, de különösen az elmúlt 16 évben is” – fogalmazott Ferencz, aki a nemzeti oldal örök értékeire támaszkodna ezekben a nehéz időkben, de van remény, mert a családok védve vannak, a woke az egész világon kezd kimúlni, és megvédték Magyarországot a migrációtól. Azt ígérte támogatóinak, hogy ő nem fél, és ezután még keményebben fog küzdeni.

Budapest 02

V–VIII–IX. kerület tegnap 18:30
Egyéni Feldolg.: 98,86%
  1. Bódis Kriszta
    TISZA
    62,87%
    31 650 szavazat
  2. DR. Ferencz Orsolya
    FIDESZ-KDNP
    30,21%
    15 205 szavazat
  3. Kvacskay Károly
    Mi Hazánk
    3,52%
    1773 szavazat
  4. DR. Gergely Andrea
    MKKP
    1,29%
    648 szavazat
  5. Halmai Richárd
    DK
    1,07%
    540 szavazat
  6. Csárdi Antal
    Független
    0,95%
    478 szavazat
  7. Simon György
    A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
    0,09%
    44 szavazat
Részvétel: 71,98% Érvényes: 50 338 Érvénytelen: 235
