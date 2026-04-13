Európai eufória Orbán bukása után, villámsebességgel gratulálnak az európai vezetők Magyar Péternek

Egymás után gratulálnak Magyar Péter választási győzelméhez az európai és az uniós vezetők.

„Magyarország Európát választotta” – írta a kormányplakátok visszatérő szereplője, az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen mindössze 17 perccel azután, hogy Orbán elismerte vereségét ellenfele, Magyar Péter előtt. „Európa mindig is Magyarországot választotta. Egy ország visszatér európai útjára. Az Unió erősebbé válik.”

Fotó: Bankó Gábor/444

Gyorsan gratulált az Európai Néppárt vezetője, Manfred Weber is, aki a magyar nép győzelméről írt, hozzátéve, hogy Magyarország visszatért Európa szívébe. Ugyanezt írta Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is, António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig úgy fogalmazott, „A rekordszintű részvétel jól tükrözi a magyar nép demokratikus szellemét. A nép megszólalt, és akaratát egyértelműen kifejezte”.

Magyar Péter és Ursula von der Leyen 2024-ben, Strasbourgban Fotó: Magyar Péter/Facebook

Emmanuel Macron francia elnök Magyarral közös képet posztolt, és arról írt, hogy „dolgozzunk együtt egy szuverénebb Európa megvalósításán, kontinensünk biztonsága, versenyképességünk és demokráciánk érdekében.” Keir Starmer brit miniszterelnök szerint Magyar győzelme történelmi pillanat nem csak Magyarországnak, hanem az európai demokráciák számára is.

„Ma Európa és az európai értékek győzedelmeskedtek. Gratulálok minden magyar állampolgárnak ehhez a történelmi jelentőségű választáshoz” – írta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök.

„A magyar nép döntött. Szeretettel gratulálok a győzelmedhez, kedves Magyar Péter” – mondta Friedrich Merz német kancellár, aki már Magyar győzelmi beszéde előtt gratulált.

Orbán régi szövetségese, Giorgia Meloni is az X-en gratulált Magyar Péter „egyértelmű” választási győzelméhez: „Gratulálok Magyar Péternek a választásokon elért egyértelmű győzelméhez, akinek az olasz kormány sok sikert kíván munkájához. Köszönöm barátomnak, Orbán Viktornak az elmúlt évek intenzív együttműködését, és tudom, hogy az ellenzékből is továbbra is hűségesen fogja szolgálni hazáját. Olaszországot és Magyarországot mély barátság köti össze, és biztos vagyok benne, hogy továbbra is konstruktív szellemben fogunk együttműködni népeink érdekében, valamint az európai és nemzetközi szintű közös kihívások megoldása érdekében.”

Orbán másik fontos szövetségese, Robert Fico közleményében arról írt, tudomásul veszi a magyarok parlamenti választáson hozott döntését, és készen áll az intenzív együttműködésre az új magyar miniszterelnökkel. A szlovák kormány céljai változatlanok maradnak, elkötelezett a Magyarországgal való baráti és kölcsönösen előnyös kapcsolatok mellett, a szlovák kormány támogatja a visegrádi csoport formátumának újjáéledését és a közös fellépést Magyarországgal az energetikai érdekeink védelmében.

Ahogy arra az elmúlt időszak egyre feszültebb X-csatározásai alapján számítani lehetett, a lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski sem tudta magában tartani az örömét, ő „A zebrák bosszúja” felirattal posztolt képet az új magyar parlament várható megoszlásáról:

Több X-posztban gratulált Donald Tusk lengyel miniszterelnök is, először ruszkik hazázva örült, egy másik posztban kitett rövid videójában elhangzottak szerint még Magyar Péternél is boldogabb.

Back together! Glorious victory, dear friends! Ruszkik haza!

A Budapesten már sok helyen félig letépkedett kormányplakátok harmadik fontos szereplője, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megemlékezett a választásokról: