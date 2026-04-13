Hatalmas zuhanással kezdték a tőzsdei NER-cégek a napot, történelmi csúcson az OTP és a Mol árfolyama

A NER bukásának kézzelfogható gazdasági hatásai látszanak már a választás utáni első kereskedési napon. A Budapesti Értéktőzsdén a jelentős részvények, a kereskedésben domináns úgynevezett blue chipek dinamikus erősödéssel, míg a NER-hez köthető cégek árfolyamai hatalmas zuhanással kezdték a kereskedést.

A mínusz 0,03 százalékos nyitás után a BUX részvényindexe gyorsan 3 százalékot meghaladó pluszba emelkedett. Az OTP néhány perc alatt közel 6 milliárd forintos forgalomban közel 4 százalékos pluszba került, 42 990 forinton is volt az árfolyama (pénteken 41 290 forinton zárt). Ez történelmi csúcsot jelent, az eddigi rekordára 41 890 forint volt.

A Mol szintén 3,6 százalékos plusszal szintén történelmi csúcson járt a kereskedés első perceiben. Az eddigi csúcsa 4128 forint volt, ma viszont 4220 forinton is járt az árfolyam. Az MTelekom szintén 3,6 százalékos pluszban van, az árfolyama 2428 forinton is volt a pénteki 2338 forintos záróár után (a történelmi csúcs itt még odébb van, az 2655 forint lenne).

A forint árfolyama is hatalmasat erősödött, mióta vasárnap éjszaka kijöttek a választási eredmények. A vasárnapot még 377 forint fölött kezdő euróárfolyam 367-368 forint közé esett hajnalra, majd hétfő délelőtt már 364,7 forint közelében is volt az euró. A forint legutóbb 2022 januárjában, tehát az orosz-ukrán háború kitörése előtt volt erősebb az euróval szemben.

A dollárral szemben még nagyobb a hétfő reggeli erősödés, reggelre 312-313 forint közé került a dollárárfolyam. A forint 2021 decemberében volt utoljára ennél erősebb a dollárral szemben.

A NER-kötődésű cégek viszont elképesztő mínuszokat produkálnak a tőzsdei kereskedés első perceiben. A Mészáros Lőrinc-féle Opus árfolyama 315 forintig zuhant a pénteki 430 forintos záróárról, ami 26,7 százalékos mínuszt jelentett, igaz, innen visszakapaszkodott kissé, a cikk megírásakor 18-19 százalékos veszteségben volt. Ilyen mélyen 2023 nyarán járt utoljára az árfolyama.

A szintén Mészáros Lőrinc-érdekeltségű MBH csak kisebb veszteséget könyvelt el, 2900 forintig esett a pénteki 2990 forint után, igaz, a forgalma igen csekély, a 75 millió forintot sem éri el. A másik NER-es bankpapír, a Tiborczhoz köthető Gránit 4,86 százalékos veszteségben van a kereskedés első félórájában. A másik Tiborcz-cég, a Waberers 3,6 százalékos mínuszban van.

A Jászai Gellért-féle, az állammal számos hadiipari megrendelésben összebútorozott 4iG árfolyama szintén 18-19 százalékos mínuszban van, a napi mélypontján 1980 forinton is volt az árfolyama, miközben pénteken 2490 forinton zárt. A cég tavaly augusztusban volt ilyen mélyponton.

Schmidt Mária ingatlancége, a BIF egyelőre megúszta a napot, igaz, a kereskedés első szűk félórájában két tranzakcióval csupán 163 878 forintnyi üzletet kötött a cég papírjaira.