Megvan, miért repült hajnalban Líbiába a honvédségi szállítógép

Számtalan olvasói jelzés érkezett, hogy hajnali 2 óra 10 perckor Kecskemétről felszállt a honvédség Embraer KC-390 szállítógépe, majd reggel ötkor Líbia partjaihoz érkezett, ahonnan azóta vissza is indult. A Telex a gép miatt kérdéseket küldött a Honvédelmi Minisztériumnak, a Honvéd Vezérkar válaszában azt írta, hogy

idén április 11. és május 3. között Elefántcsontpart és Líbia ad otthont a Flintlock 26 nemzetközi különleges műveleti gyakorlatnak, amelyen a Magyar Honvédség kijelölt erői is részt vesznek.

Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

A Flintlock Afrika legnagyobb különleges műveleti, többnemzeti kiképzése, 2005 óta minden évben más országban rendezik meg, az aktuális biztonsági helyzettől és logisztikai adottságoktól függően. „Jelenleg a Száhel-övezet stabilitása jelenti a fő kihívást a NATO számára, ezért a gyakorlat földrajzi súlypontja az évek során fokozatosan Nyugat-Afrikába tolódott.” A Magyar Honvédség 2024-ben vett részt először a gyakorlaton, akkor még csak megfigyelőként. Idén miniszteri jóváhagyással negyven fő utazott el rá az MH Különleges Műveleti Parancsnokság állományából. A magyar erők és felszereléseik április 13-án több hullámban indulnak útra a gyakorlat helyszíneire – írták.

Idén a résztvevők között található házigazdák és Magyarország mellett számos NATO-tagállam, mások mellett például az Egyesült Királyság, Hollandia, Spanyolország, Szlovákia, Lengyelország, Norvégia is, de ott van Ausztria vagy Guinea, Tunézia, Szenegál, Nigéria is.