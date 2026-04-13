Orbán nyugati influenszerei: Tessék, igenis demokrácia!

Rod Dreher a Danube Institute „Célkeresztben a woke-izmus – Beszélgetés Chris Rufoval és Rod Dreherrel” című rendezvényén 2023. április 11-én. Fotó: Botos Tamás/444

Amint vasárnap este kiderült a magyar választás eredménye, akcióba lendültek azok a külföldi influenszerek, véleményvezérek, akiket 2010-26 között az Orbán-kormány magához édesgetett. A részben Magyarországon élő, zsíros állásokkal, adófizetői milliárdokból eltartott think tankekkel, konferenciákkal és az értelmiségi lét egyéb kellékeivel kistafírozott „gondolkodók” olyan hasonlóan magyarázzák az eseményeket, mintha sorvezetőt kaptak volna hozzá.

Talán a legismertebb ezek a külföldi ingyenélők közt Rod Dreher, aki egyfajta kapocsként szolgált az Orbán-kormány és J.D. Vance alelnökön keresztül annak amerikai elvbarátai közt. Dreher az X-en ezt írta:

„De... De... de nekem azt mondta a sok nyugati szakértő és újságíró, hogy ez soha nem fog megtörténni, hogy Orbán egy fasiszta diktátor, aki soha nem fogja átadni a hatalmat! Hány hazugságot hallottunk még Orbánról és Magyarországról??”

Egy mondanivalójában ezzel megegyező postot osztott meg az a Boris Kálnoky is, aki egy időben még újságíróként volt orbánista, néhány éve viszont már az MCC médiaiskoláját vezeti. Ugyanígy tett John O'Sullivan is, a Danube Institute elnöke.

Mások ennél vadabb elméletek fejtegetésébe kezdtek. Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet Elon Musknak azt a posztját osztotta meg, amelyben a világ leggazdagabb embere arról írt, hogy „a Soros.szervezet átvette a hatalmat Magyarországon”. Szintén Sorosék örömén siránkozik Bryan E. Leib, aki az Alapjogokért Központnál van állásban.