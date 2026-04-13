Orbán Viktor megszólalt

„Mára kiderült, hogy a tegnapi választáson több mint 2,25 millió szavazó támogatta a Fideszk-KDNP listáját és jelöltjeit. A nemzeti oldal, a mi politikai közösségünk ma ekkora Magyarországon. Hálás köszönet minden támogatónknak. 2014-ben ugyanennyi választópolgár támogatásával hatalmas választási győzelmet arattunk. Tegnap ugyanez csak a tisztes helytálláshoz és a vereséghez volt elég” – kezdte első, a választási vereség utáni Facebook-videóját Orbán Viktor, leköszönő miniszterelnök, aki azzal folytatta, hogy „a nemzeti oldal szavazói” mindig számíthatnak rájuk.

„A Fidesz Magyarország legösszetartóbb politikai közössége, évtizedek óta szolgáljuk hűségesen a magyar embereket, és a következő években is így teszünk majd. Az a tervünk, hogy a szavazóinkkal közösen megvédjük a nemzeti oldal vívmányait” – hogy utóbbi alatt miket ért pontosan, az nem derült ki.

Videóját azzal zárta: „A következő hetekben újjászervezzük magunkat, elmegyünk minden választókerületbe, összehívjuk az önkénteseinket, aktivistáinkat, képviselőnket és jelöltjeinket, április 28-án pedig országos választmányi ülést tartunk. Ma a munka elindult. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!”