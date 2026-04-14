A Lírában a történelem polcra kerültek az Orbán-rendszer politikai könyvei

A Líra könyvkereskedés – aminek meggyűlt a baja az Orbán-rendszer homofóbtörvényével –, most minden jel szerint tüntetőleg a történelem polcra halmozta fel az Orbán-rendszer politikai könyveit. A GOBUDA Mallban ez így néz ki:
A fogyasztóvédelem azért indított pert a Líra ellen, mert az egy kecskeméti üzletében egy templom bejáratától kétszáz méteren belül árult nemváltást is ábrázoló mesekönyvet.
Nem könnyű választani az Orbán kegyelméből felemeltetett konzervatív gondolkodók szellemi teljesítményei között, de mi segítünk: rangsoroltuk a rendszer irányítóinak és rajongóinak legjobb rendszeralapozó műveit.