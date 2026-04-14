Azbeszttel szennyezett aszfalttal mérgezik a szombathelyieket, 30-szoros a munka-egészségügyi határérték-túllépés az Oladi-platón

A levegő azbesztrost-tartalmára vontakozó hazai határérték 30, az osztrák határérték 300-szorosát mutatták ki a szombathelyi Oladi-platón, aminek utcáit ausztriai bányákból származó kőzúzalékkal burkolták le – írja a Hvg.hu. A lap szerint a helyiek súlyos egészségkárosodást szenvedhetnek. A város a kormánytól kér segítséget, hogy rendezze a helyzetet, addig is locsolnak, és azt kérik a helyiektől, ne a környéken sétáljanak gyerekeikkel.

A helyi VAOL már hétfőn arról írt, hogy „óriási a baj a szombathelyi Oladi-platón. A kormányhivatalban rendkívüli tájékoztatót tartottak, miután aznap reggel kapták meg a mintavételi eredményeket, amelyekből kiderült, hogy határérték feletti azbeszttartalmat mértek a plató útjaiban. Nemény András polgármester azt mondta, be fogják fedni az utakat, amihez állami támogatást kért az önkormányzat.

Addig is ideiglenes intézkedésként locsolni fognak, és 10 km/órára csökkentik a sebességet a környéken. A város és a kormányhivatal büntetőfeljelentést tesz, szerintük az osztrák bányák és az osztrák állam hibáztak abban, hogy nem alaposan bevizsgált anyagot adtak el nekik.

A levegő azbesztrost-tartalma a Hvg.hu cikke szerint messze meghalad minden határértéket. A Greenpeace közölte, az osztrák lakossági határérték körülbelül 300-szorosát, a magyar munka-egészségügyi határérték közel 30-szorosát mutatták a hivatalos mérések eredményei.

A kőzúzalékot osztrák bányákból szállították ide. A HVG helyi forrásból úgy értesült, az anyagot számos nyugat-magyarországi építőanyag-kereskedésben is meg lehetett vásárolni. Sokan a saját udvarukban is alkalmazták kocsibeállók, járdák burkolásához. Nem is csak Szombathelyre került belőle: januárban a Greenpeace hívta fel a figyelmet, hogy több határközeli helyszínen is találtak azbeszttartalmú zúzott követ.

Simon Gergely, a Greenpeace Magyarország vegyianyag-szakértője szerint ez osztrák korrupciós ügy. Ő azt állította, évtizedeken keresztül termeltek azok az ausztriai bányák, ahonnan az itt alkalmazott zúzott kő is származott.

Az elmúlt években újonnan, főként családi házakkal beépített Oladi-platón az úthálózat ideiglenes burkolására használták fel az anyagot, amelyből főként a rajta haladó járművek okozta terhelés nyomán szabadulhat ki a hosszú távon súlyos egészségügyi kockázatot jelentő, rákkeltő hatású azbesztrost.