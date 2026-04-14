Bayer Zsoltot okolja a Fidesz vereségéért korábbi műsorvezetőtársa

Bayer Zsolt és Bencsik Gábor, a Demokrata újságírója pár éve még nagy egyetértésben fújták a Fidesz üzeneteit a Sajtóklubban, a vasárnapi vereség azonban felszínre hozta a jobboldali megmondók közötti ellentéteket. Kedden Bencsik az oldalán szállt bele Bayerbe, szerinte az ő stílusa is látható mértékben járult hozzá a Fidesz vereségéhez:

„Vitatkoztam itt valakivel, Bayer egy trágárságig durva bejegyzését szegezte nekem, ilyenek vagytok. Azt válaszoltam, hogy Bayer nem a Fidesz. Lehet, hogy tévedek? Lehet, hogy Bayer Zsolt maga a Fidesz?

Induláskor erős irodalmi, kivételes publicisztikai tehetség, szellemesség, kreativitás, a legjobb haver. Aztán fokozatos átcsúszás a fölényeskedésbe, a túltengésbe, a mindenkit kiosztásba, a mások leugatásába. Ne féljünk kimondani: a hübriszbe. Egyre több ősjobboldali mondta el baráti társaságban: én már a Bayert nem nézem, nem olvasom. Nekem már túl sok. Elegem van belőle. De nyilvánosan nem mondták. Ne adjunk lovat az ellenfeleink alá.

Azt hiszem, Bayer Zsolt az elején szemmel látható mértékben tett hozzá a Fidesz győzelmeihez. A végén nem kisebb mértékben a vereségéhez.”

Közvetlenül a választások után a Fidesz fővárosi jelöltje, Ferencz Orsolya is dörgedelmes kritikát fogalmazott meg a pártvezetés felé. Miután Budapest 2-es körzetében csak fele annyi szavazatot kapott, mint a tiszás ellenfele, a nepotizmust, a kontraszelektált megélhetési karrierjobboldaliak tucatjait okolta a vereségért. Azt mondta: