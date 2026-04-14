Bennfentes kereskedelem – a nyomozó főügyészség a választások előtt két héttel csendben lezárta a Magyar Péterrel összefüggésbe hozott büntetőeljárást

„Megkeresésére tájékoztatom, hogy a bennfentes kereskedelem bűntette miatt folyamatban lévő büntetőeljárást – mivel a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése – a Központi Nyomozó Főügyészség 2026. március 23-án megszüntette” – írta az Economx-nak Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője.

A büntetőeljárás, amiről szó van, Magyar Péter Tisza-elnök „ügyében” indult.

Idén február 23-án Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész Budai Gyula kérdésére még azt közölte, hogy a bennfentes kereskedelem bűntette miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen indult büntetőeljárás továbbra is felderítési szakban van.

Budai volt az, aki tavaly novemberben feljelentette Magyar Pétert, miután a Magyar Nemzeti Bank lezárta az üggyel kapcsolatos vizsgálatot.

Azt vizsgálták, hogy összesen hét magánszemély törvénysértő módon, bennfentes információk birtokában kereskedett-e még 2023 nyarán az Opus Global Nyrt. részvényeivel a tőzsdén. A jegybank nem marasztalta el Magyart sem bennfentes kereskedelem, sem piaci manipuláció miatt.

A Tisza elnöke minden alkalommal tagadta a vádakat, mostanra pedig csendben lezárta az ügyet a KNYF is.