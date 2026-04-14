Dobrev Klára így próbálta Rogán módszerével besározni a Tiszát az utolsó pillanatban, Panyi Szabolcs nevét felhasználva

Öt nappal a választás előtt DK-s közlemény érkezett a 444 mailboxába. A címe ez volt: „Tiszás politikusok az orbáni titkosszolgálatok ügynökei? Azonnali választ várunk Orbán Viktortól és Magyar Pétertől!" A közlemény szövege megegyezett Dobrev akkor megjelent FB-posztjáéval.

A szöveg az elején megismételte a kérdés formájába csomagolt súlyos állítást, miszerint

„Brüsszeli kémügy - tiszás politikusok az orbáni titkosszolgálatok ügynökei?"

A poszt ezután - a téma súlyának megfelelően - komoly referenciával folytatódik, miszerint az abban foglalt információkat eredetileg a kémügyi tényfeltárásairól híres Panyi Szabolcs újságíró és „nemzetközi oknyomozó újságíró társai" ásták ki és publikálták még tavaly októberben. A poszt ezt így fogalmazta meg:

„Tavaly októberben robbant a botrány, hogy az Európai Bizottságnál dolgozó magyar munkavállalókat szerveztek be az orbáni titkosszolgálatok. A feladatuk kémkedés volt az uniós intézmények ellen. Az sem kizárt, hogy az oroszoknak adták át a megszerzett információkat. Panyi Szabolcs és nemzetközi oknyomozó újságíró társai komoly tényfeltáró munkát végeztek. Az oknyomozás során három személyt azonosítottak monogram szerint: G.G., K.D. és M.H. Ezek a monogramok akkor megjelentek az európai sajtóban."

Eddig a pontig olvastam el a közleményt április 7-én, aztán megálltam. A tényszerűnek tűnő, referenciákat soroló felütés ugyanis tele volt nyilvánvaló hazugságokkal.

1.) Arra kapásból emlékeztem - hiszen Panyiék 2025. október 5-én a Direkt36-on publikált anyaga tényleg erősre sikerült -, hogy az egész cikk éppen arról szól, hogy az orbáni titkosszolgálatok NEM TUDTAK beszervezni Európai Bizottságnál dolgozó magyar állampolgárságú munkavállalókat. Bár tényleg megpróbálták. A cikk arról szólt, hogy ezt mennyire otromba és túl látványos, néha amatőr módon csinálták. A cikkben forrásként nyilatkozók mind visszautasították a megkörnyékezést, el is magyarázták, hogy miért. Sőt nemcsak visszautasították azt, de bejelentést is tettek a Bizottság illetékes szervénél, vagyis feldobták a bepróbálkozó magyar kémeket , annyira felháborította őket a dolog.

2.) Azonnal kivilágló hazugság volt az is, hogy „Panyi Szabolcs és nemzetközi oknyomozó újságíró társai komoly tényfeltáró munkát végeztek. Az oknyomozás során három személyt azonosítottak monogram szerint: G.G., K.D. és M.H." A cikkben ugyanis egyáltalán nem szerepel semmiféle kétbetűs monogram. Abban a magyar munkavállalók beszervezésével próbálkozó, Brüsszelben diplomáciai fedésben tevékenykedő magyar titkosszolgálati tisztek nevei voltak csak kezdőbetűvel jelölve, de csak egy-egy betűvel. Így szerepel egy V., egy E., egy D. és egy G.

2.) A cikk emellett világosan leírta, hogy arról nem volt információjuk, hogy sikerült-e bárkit is beszervezni és ha igen, kicsodát: „Az IH a magyarok megkörnyékezése során különféle eszközöket vetett be: pénzt, karrierépítési segítséget vagy a hazafias kötelesség hangoztatását. Arról nincs információnk, hogy ez hány esetben sikerült, tehát hány EU-nál dolgozó magyart sikerült beszervezni.”

Mivel Dobrev anyaga ilyen nyilvánvaló és véletlenül el nem követhető ferdítésekkel indult, és egy 1-2 százalékra esélyes mikropárt publikálta, ezen a ponton akkor elengedtem a témát, egyszerűen mert rengeteg fontosabb akadt a kampányhajrában. Nem volt idő egy jelentéktelen szereplő azonnal lebukó hazugságán rugózni. A rá következő napokban annyit láttam, hogy a témát persze felkapta a Fidesz-média.

Most azért is gondoltam, hogy érdemes tisztába tenni az ügyet, mert maga Panyi is posztolt róla frissen, amiből kiderül, hogy Dobrev bejegyzésének közlése után az újságíró megkereste a pártelnököt, aki nem volt hajlandó helyesbíteni:

„A bejegyzés megjelenése után pár órával rögtön írtam is Dobrevnek, jelezve, hogy amit rólam és a cikkünkről állít, nem felel meg a valóságnak, és kértem a korrekciót. Ezt visszautasította. Ezután még egyszer elmagyaráztam a DK elnökének, hogy a nekem, nekünk tulajdonított állítások egyáltalán nem szerepelnek az anyagunkban, de erre már nem is reagált.”

Annak idején nem néztem meg a Dobrev-poszt kommentjeit is. A ferdítő pártelnök ott árulta el, hogy az általa közölt értesülés forrása a posztja határozott állításával szemben nem a Direkt36 írása, hanem egy European Pulse nevű kis, nagyjából ismeretlen híroldal cikke. A European Pulse-nak nem világos a háttere és a tulajdonosi struktúrája. Ők írták le a 3 fenti monogramot ebben a fenti, fura angolsággal megfogalmazott anyagukban. A szájt tulajdonosai sem ismertek, az elérhető online források szerint talán egy Juxhin Gjoni nevű, albán származású férfi az alapítója. Az N-VA nevű jobbközép flamand nacionalista párt színeiben volt egy ilyen nevű jelölt a 2024-es brüsszeli regionális választáson. Őt a Balkanweb cikke Brüsszelben élő, jobboldali albán üzletemberként írja le. És feltűnt egy ilyen nevű ember eseményeken a balkáni témákkal foglalkozó, brüsszeli székhelyű Eugenius alapítvány színeiben.

Dobrev az április 7-ei bejegyzésének későbbi részében „friss brüsszeli információira" hivatkozva meg is adta két tiszás politikus, Gerzsenyi Gabriella és Hajdu Márton nevét. Majd a Panyival folytatott beszélgetése után is tovább próbálta dagasztani az ügyet. Posztokkal és ezekből készült közleményekkel sorozta meg a szerkesztőségeket a kampány utolsó hetében. 8-án követelte a két tiszás távozását a közéletből, 9-én ultimátumot szabott:

„Ha a kormány 2 órán belül nem hozza nyilvánosságra a beszervezett ügynökök listáját, akkor nyilvánosságra hozzuk a tartótisztek neveit. Ez állampolgári kötelességünk.”

Aztán, még 9-én közzétett 3 nevet, akik állítása szerint a Panyiék cikkében egy-egy betűvel jelzett IH-tisztek voltak. A gyanútlan olvasónak akár úgy is tűnhetett, hogy ez valami nagy leleplezés, és Orbán politikai érdekeit képviselő aktív kémek neveit közölte Dobrev. Azt azonban nem tette hozzá, sőt sehol sem írta le, hogy a Direkt36 valódi tényfeltáró cikke világosan leírta: az abban felidézett sztori 2018 előtt játszódott, az abban főszereplő, csak V.-nek nevezett IH-s kém ekkor lebukott és magával rántotta a teljes hálózatát is, amit később nulláról kellett újjáépíteniük a magyar szolgálatoknak. Vagyis a Panyiék anyagában szereplő korábbi bizottsági munkavállalók semmiképp sem lehetnek titkosszolgálati informátorok, a három, Dobrev anyagában „leleplezett" állítólagos tartótiszt pedig semmiképp se lehet a brüsszeli magyar hálózat aktív tagja. De Dobrev ennek ellenére így fejezte be ezt a 9-i bejegyzését:

„Az orbáni szolgálatok mindenhova beépültek. Az európai intézményektől kezdve egészen a Tisza párt képviselői és képviselőjelöltjei közé is.”

Dobrev április 10-én még siránkozott egy sort azon, hogy az érintettek még cáfolatra sem tartották érdemesnek a forrás és alap nélküli vádjait, aztán eljött az igazság pillanata, vagyis a választás napja. A DK jelenleg annak szurkol, hogy az összes szavazat megszámlálása után legalább az 1 százalékos küszöb felett maradjanak.