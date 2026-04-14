Hadházy Ákos sms-ben gratulált Magyarnak, májustól visszatér eredeti szakmájához

Hadházy Ákos a harmadik helyen végzett a zuglói egyéni választókerületben vasárnap, így nem folytatja tovább a képviselői munkát. A 24.hu-nak adott interjúban elárulta, hogy nem tudott gratulálni legyőzőjének, Velkey Györgynek, mert nem volt a meg a telefonszáma:

A vasárnap esti Facebook-bejegyzésemet neki is szántam, melyben kifejeztem az örömömet. Magyar Péternek gratuláltam SMS-ben, a telefont nem vette fel.

Hadházy azt állítja, nincs benne csalódottság, hiszen eredeti célja az volt, hogy a szekszárdi fideszes képviselő, Horváth István megbukjon, és ez végül is teljesült. Arra a kérdésre, hogy mire büszke a tíz év képviselőségéből, így válaszolt:

A tegnapi eredményre. Talán nem szerénytelenség, ha azt mondom: nekem is volt benne szerepem – ezt sokan meg is üzenték nekem a választás után. Azt gondolom, abban is szerepet játszottam, hogy Magyar Péternek kinyílt a szeme. Nagyon remélem, hogy azok az ügyek, amelyeket én bemutattam, hozzájárultak ahhoz, hogy átállt a másik oldalra.

Azt se bánta meg, hogy elindult a mostani választáson, mert a kutatások alapján az is egyértelműnek tűnt, hogy az indulásával nem veszélyezteti a rendszerváltást.

Hadházy Ákos – ahogy azt korábban is megígérte – most, hogy nem jutott be a parlamentbe, májustól újra az eredeti hivatásában dolgozik, állatorvos lesz Szekszárdon. (via 24.hu)