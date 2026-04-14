Hevesen tagadja a Külügyminisztérium, hogy szankciós anyagokhoz köthető dokumentumokat darálnának le

„Nonszensz, felháborító és minden határon túlmegy az ilyen híresztelés. Ilyen felvétel nem létezhet, mivel Szijjártó Péter és Gyarmati Eszter nem jártak azokban az irodákban. Mindösszesen annyi történt, hogy Balajthy Henrietta titkársága az elektronikus formában korábban eltárolt és így majd átadásra kerülő dokumentumok korábban kinyomtatott és így feleslegessé vált papíralapú verzióit dobták ki.”

Így reagált a Külügyminisztérium a Telex megkeresésére, amikor az iránt érdeklődött, hogy valóban folyik-e iratmegsemmisítés a tárcánál. Hétfői nemzetközi sajtótájékoztatója közben jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök, hogy Szijjártó Péter megjelent a minisztériumban, és elkezdték ledarálni a szankciós anyagokról szóló dokumentumokat. „Azt tudom mondani nekik, hogy ez kevés lesz” – fogalmazott a választásokon győztes Tisza Párt listavezetője.

Kedden Orbán Anita, az új kormány külügyminiszteri posztjának várományosa arról írt közleményében: „Tegnap és ma több forrásból is súlyos hírek érkeztek a Külgazdasági és Külügyminisztériumból: elkezdték ledarálni a szankciós anyagokhoz köthető és egyéb dokumentumokat. Ez elfogadhatatlan. Nyomatékosan felszólítjuk Szijjártó Péter minisztert és kollégáit, hogy azonnal hagyjanak fel minden iratmegsemmisítéssel. Emellett semmilyen elektronikus adatnyilvántartó rendszerből ne töröljenek adatokat, dokumentumokat.”

Orbán azt is kiemelte: „A kollégáknak pedig azt üzenjük, hogy már nem kell félni. Jogellenes utasítás megtagadásáért senkit semmilyen hátrány nem érhet mostantól.”

A Telex arról is beszámolt, hogy birtokába került egy videófelvétel, amely szerint a Külgazdasági és Külügyminisztérium 523-as és 524-es szobájában zajlott iratmegsemmisítés. Információik szerint ezen jelen volt Szijjártó Péter, valamint Balajthy Henrietta, a külügy politikai igazgatója és Gyarmati Eszter közigazgatási államtitkár.

A minisztérium mindezt a reakciójában vehemensen tagadta.