Jámbor András: Elindult Orbán maradék hatalmának megmentése és bűneinek relativizálása

Ferencz Orsolya, aki 2018 óta űrkutatásért felelős miniszteri biztos, az állampárt bukása utáni második napon bement a Telex stúdiójába miután hétfőn azt mondta, hogy:

„Soha nem fogjuk feladni. Mi tényleg nem. Először is most meg kell tisztulnunk. Világosan kell beszélnünk. Mikor nem, hogyha ma este nem. A vereség okait mindannyian tudjuk, sejtjük. Az ezért felelősöket pedig ki kell vágnunk végre a nemzeti oldal testéből. Ez máshogy egész egyszerűen nem fog menni. (…) Amire nincs igény, az a megmagyarázhatatlan mesés gazdagodás, a nepotizmus, a kontraszelektált megélhetési karrierjobboldaliak tucatjai, falkái. Tőlük igenis el kell végre búcsúznunk. Egyeseknek a bűnei és a hibái nem fedhetik el azt, hogy nagyszerű dolgokat hajtottunk végre az elmúlt 36 évben, de különösen az elmúlt 16 évben is.”

Ferencz először is a Telexnek a Nézőpont felméréseiről azt mondta, megengedhetetlennek tartja, hogy egy magát közvélemény-kutatónak tartó cég ekkorát tévedjen. Szerinte Orbán Balázs, a Fidesz kampányfőnöke beszorult egy visszhangkamrába, de az emberek a változásra szavaztak, és ezt ők „méltósággal” tudomásul veszik, például a 106 egyéni jelölt.

Azt mondta, Orbán Viktor azt kérte, hogy tolmácsolják a fideszes politikusok az üzenetét, hogy ő vállal minden felelősséget – de az, hogy a kormányfő mit gondol pontosan, napokon, heteken belül ki fog derülni.

A Fidesz politikusa méltányosságot kért mindenki felé, mondván:

„Az a helyzet, hogy utáltam mindig a boszorkányüldözést, az alap nélküli vádaskodást, gyanúsítgatást, a sejtetjük, a tudjuk, kik, a lemoshatatlan bélyegét néha a mocskolódó köpködésnek. Nincs ennek helye. Szeretnénk-e egy megújult országot?

A kormányzati gyűlöletkampányokért nem vállalt felelősséget, a Zelenszkij-plakátokról azt mondta, nem biztos, hogy jó ötlet egy másik ország vezetőjével kiplakátolni az országot. Konkrétum nélkül azt mondta, ha bárkit megbántott akaratán kívül, akkor elnézést kér. Azt mondta, ő nagyon nyugodtan, egyenes gerinccel, sziklaszilárdan áll tovább a pozícióján, és harcol az országért.

Előző nap Pócs János fideszes képviselő is elment a Partizánba, hogy arról beszéljen, Orbán Viktoré a fő felelősség a bukásért.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Jámbor András józsefvárosi parlamenti képviselő többek között így értékelte a Fidesz helyi, vesztes jelöltjének a szerepléseit:

„Nem hallgatom végig Ferencz Orsolya interjúját, mert elég egyértelmű, mi történik. Elindult Orbán Viktor maradék hatalmának megmentése, és bűneinek relativizállása. De ezt nem hagyhatjuk! A tegnapi Pócs János, a mai Ferencz Orsolya is valójában Orbán terve: hogy a második vonalban menjen a felelősségkeresés. Mindkét interjúban kimondják, hogy Orbáné a felelősség. De nem merül fel, hogy le kellene mondania vagy távoznia kellene, hogy érdemben vállalnia kellene. Viszont felmerül, hogy másoknak kell vállalni a felelősséget. Nyilván Orbán hatalmára most az a veszélyes, ha a második vonalból kiemelkedne valaki. Ezt akarja megelőzni úgy, hogy a harmadik vonalból a két, nem bejutott, de a Fideszben tiszteletnek örvendő képviselőt küldi be a második vonalra »ráijeszteni«, hogy aztán Orbán adhasson nekik mentességet, vagy ne adhasson. A lényeg, hogy ő irányítsa a történéseket. Ahogy eddig se, Orbán most se válal felelősséget!”

Fotó: Kristóf Balázs/444

Pikó András józsefvárosi polgármester sem hagyta szó nélkül Ferencz korrupcióellenes megjegyzéseit: