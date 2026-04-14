Kezdődik: Trombitás Kristóf állampárti influenszer hirtelen már bilincsben szeretné látni Matolcsyékat

Egymás után borulnak ki a fideszes politikusok/influenszerek, miután egyre világosabb, hogy nemcsak megbukott az állampárt, hanem őket is átverték azzal, hogy győzhetnek.
Trombitás Kristóf fideszes influenszer – a NER feltétlen híve és kiszolgálója – egy nappal a bukás után már így ment neki a Matolcsy klánnak:
„mindent értek, de esetleg Matolcsyék kezére így idejekorán nem lehetne bilincset tenni, csak hogy mi jobbosok is nyugodtabban aludjunk?”
Pár órája pedig Bencsik Gábor ment neki a sajtóklubos társának, Bayer Zsoltnak, mondván, nagyban hozzájárult a Fidesz vereségéhez.