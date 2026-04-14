Nagy Blanka: Elégtételt érzek a megszégyenítésért, lejáratásért, azért, hogy szégyellnem kellett, hogy hogy hívnak

Facebook-posztban reagált a választás eredményére Nagy Blanka. A legfiatalabb olvasóink kedvéért: Nagy Blanka 19 évesen lett országosan ismert, miután beszédet mondott a rabszolgatörvénynek nevezett túlóratörvény elleni tüntetéseken a Független Diákparlament tagjaként. Színre lépése után az orbánista sajtó egészen alpári stílusban gyalázta, szabályos fekete kampány indult ellene, végül el is tűnt a közéletből. Nagy Blanka megszólalt a 444 Valótlanul című filmjében is.

„Elégtételt érzek.

Elégtétel érzek a megszégyenítésért, lejáratásért, azért, hogy szégyellnem kellett, hogy hogy hívnak, hogy országos lapokban írtak arról, hogy milyen csúnya, kövér és buta vagyok, hogy Kiskunfélegyházán egy fideszes néni rendszeresen annyira undorító dolgokat kiabált nekem, hogy kerülő utakon kellett hazamennem. Hogy anyámat kirúgták a munkahelyéről miattam, hogy a testvéreimet akarták elvenni, mert feljelentették a családomat, hogy anno amikor a szerelmemnek kellett vér a rák miatt, kinevették a fideszes csoportokban a posztot. Hogy mindenhol bizonygatnom kellett, hogy nem vagyok ostoba. Hogy munkahelyekről utasítottak el, amikor meglátták, hogy kivagyok, hogy éveken keresztül halálos fenyegetéseket kaptam, hogy a barátaimra írtak rá, hogy megfélemlítsenek, hogy szeretett tanáraim tagadtak meg, hogy nem mondhattam el a beszédemet a szalagavatón”

– írja most Nagy Blanka, aki így fejezi be posztját:

„Igen. Elégtételt érzek. Köszönöm Magyarország! Ismét s újra büszke magyar és európai.”