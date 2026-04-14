Nagy Feró családjának most már minden fillérre oda kell figyelnie, pedig eddig sem éltek pazarlóan

„Nem lehet úgy szavazni, hogy mindegy, ki lesz, csak ne Orbán Viktor legyen” – mondta a Blikknek Nagy Feró. A Kossuth-díjas előadóművész szerint mindez a gyűlöletkampány következménye. Úgy írta le a Magyar Péter választási győzelme után kiakalult helyzetet, mintha „egy olyan ember ment volna fel a színpadra a közönség elé, aki eddig csak képen látott gitárt, noha most azon kellene játszania úgy, hogy azt elégedetten hallgassa a közönség”.

Nagy Feró szerint az elkövetkező időszak komoly nehézségeket hozhat, nemcsak politikai, hanem gazdasági értelemben is. Elmondta, már a családját is figyelmeztette, hogy vissza kell fogniuk a kiadásokat, és minden fillérre oda kell figyelniük, pedig eddig sem éltek pazarlóan. Az előadóművész attól tart, hogy a jövőben kevesebb fellépési lehetőség és médiaszereplés jut neki.

A 80 éves rocker még a választások napján, közvetlenül az eredmények kihirdetése előtt is biztos volt benne, hogy a Fidesz nyerte meg a választásokat.