Orbán lengyel barátja, Jarosław Kaczyński szerint a magyar társadalom, ami megválasztotta Magyar Pétert, „egy kicsit beteg”

Orbán Viktor lengyel barátja és szövetségesét, Jarosław Kaczyńskit a szejmben a magyarországi ellenzék győzelméről kérdezték. A lengyel parlamentben ellenzékben lévő PiS elnöke azt mondta, nem fog gratulálni Magyar Péternek.

„A magánéletében elkövetett tetteiről beszéltem, egyszerűen elképesztő dolgokról, amikért minden embert ki kellene zárni a közéletből, és ha nem zárják ki, az azt jelenti, hogy a társadalom mégiscsak egy kicsit beteg”

– mondta Kaczyński, és amikor arra kérték, pontosítsa kijelentését, azt válaszolta, arra gondolt, „amit (Magyar) felesége leírt, hogy megsütött egy kölyökkutyát”.

A Kaczyński körül álló újságírók azonnal megpróbálták tájékoztatni arról, hogy orosz dezinformációt ismétel: egy kamuoldalon jelent meg egy cikk Varga Judit (nem létező) emlékiratairól, amiben a Tisza Párt elnökét gyerekek előtti maszturbálással és a kutya halálra mikrózásával vádolják.

„Ön azt állítja, hogy ez nem igaz, én viszont figyelembe veszem különféle, igazolt tetteit, például az asztal alatti incidenssel kapcsolatos ügyet, ami igazolt, és úgy gondolom, hogy ez lehetséges, de ide tartozik a feleség bántalmazása is” – mondta Kaczyński, az első álhírhez újabbakat is hozzáfűzve. A PiS elnöke azt mondta Magyarról: „Ez egy olyan ember, akinek nem fogok gratulálni, ilyen embereknek nem lenne szabad helyet kapniuk Lengyelország és a világ közéletében.”

Fotó: Artur Widak/NurPhoto via AFP

Krzysztof Brejza EP-képviselő bejelentette, hogy a szejm etikai bizottságához fordul, és kezdeményezi Kaczyński megbüntetését a Magyarra „vonatkozó abszurd hazugságok terjesztése” miatt. (TVP)