Zsiday Viktor: A várakozás az, hogy Magyarország belátható időn belül belép az euróövezetbe, és onnantól fogva nincs forint

„A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van. Ez a várakozás pedig az, hogy Magyarország belátható időn belül belép ez euróövezetbe, és onnantól fogva nincs forint” – írja elemzésében Zsiday Viktor közgazdász arról, hogy miért erősödik a magyar fizetőeszköz. Így folytatja: mivel a korábbi csatlakozások során a hazai deviza jellemzően stabil volt vagy felértékelődött a csatlakozás előtt, ezért ha elhisszük, hogy belépünk az euróövezetbe, akkor a forint mostantól euró. Olyan euró, aminek nem 2% a kamata, hanem több mint 6%.

Kedd reggel 363 forint is volt az euró, délután 364-et kellett fizetni egy egységért.

Zsiday úgy látja, az euró bevezetésének egyrészt van lakossági támogatottsága, másrészt van rá politikai igény, harmadrészt megvan hozzá a képesség is.

Zsiday Viktor

Magyarországon az euró támogatottsága a legnagyobb a közép-kelet-európai országok között, ami nem véletlen, hiszen Csehországban a korona, Lengyelországban a zloty jóval stabilabb volt az elmúlt években.

Másrészt szükséges megerősíteni az európai integrációba vetett hitet, ezért is tűzte a Tisza Párt zászlajára az euróbevezetést. Az európaiság megerősítésének mérföldköve az euróbevezetés, ezért van politikai szándék erre.

Harmadrészt a rendkívül erős, bőven kétharmados parlamenti felhatalmazás lehetővé is teszi, hogy az euró bevezetése megtörténjen, írja Zsiday Viktor.

A közgazdász arra számít, hogy az eurózóna-csatlakozás öt-hét éven belül történhet meg. (via Telex)