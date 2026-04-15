Donald Trump szerint napokon belül újraindulhatnak az amerikai-iráni tárgyalások

Két napon belül újraindulhatnak az amerikai–iráni béketárgyalások Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban - erről beszélt Donald Trump, aki a pakisztáni közvetítést is nyíltan méltatta. Az amerikai elnök szerint Aszim Munír tábornagy, a pakisztáni hadsereg vezetője „fantasztikus munkát végez”, ezért egyre nagyobb az esélye annak, hogy a felek visszatérnek a tárgyalóasztalhoz - írja a Guardian.

A kijelentés egy feszült hétvége után érkezett: a felek 21 órán át tárgyaltak, de az egyeztetések vasárnap reggel megszakadtak, miután JD Vance amerikai alelnök kivonult a tárgyalóteremből. Indoklása szerint Irán nem tett egyértelmű vállalást arra, hogy nem törekszik nukleáris fegyver megszerzésére.

JD Vance amerikai alelnök (jobbra) sajtótájékoztatót tart miután pakisztáni és iráni képviselőkkel tárgyalt Iszlámábádban, 2026. április 12-én. Fotó: JACQUELYN MARTIN/AFP

A kudarc után gyorsan eszkalálódott a helyzet. Washington haditengerészeti blokádot rendelt el az iráni kikötőket használó hajók ellen a Perzsa-öbölben, válaszul arra, hogy Teherán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost az Öböl más kikötőit használó hajók előtt. Az amerikai hadsereg közlése szerint a blokád első napján több kereskedelmi hajót is visszafordítottak.

A Hormuzi-szoros kulcsfontosságú útvonal: a világ olaj- és LNG-forgalmának mintegy ötöde halad át rajta. A lezárás azonnal megdobta az árakat, a kőolaj ára 100 dollár fölé ugrott, majd a tárgyalások újraindulásáról szóló hírek hatására 95 dollár körül stabilizálódott.

A diplomáciai egyeztetések azonban nem álltak le. Pakisztán igyekszik még a kéthetes tűzszünet április 22-i lejárta előtt új időpontot találni a tárgyalásokra, miközben Shehbaz Sharif miniszterelnök regionális körútra indul, hogy támogatást szerezzen a békefolyamathoz és a Hormuzi-szoros újranyitásához.

A legnagyobb vita továbbra is az iráni nukleáris program körül zajlik. Az amerikai fél 20 éves urándúsítási tilalmat követel, Irán viszont ennél rövidebb moratóriumot ajánlott. Teherán szerint Washington „maximalista” feltételeket támaszt, és nem hajlandó engedni a legérzékenyebb kérdésekben, például a már felhalmozott, fegyverminőséghez közeli uránkészlet sorsában.

Közben a konfliktus regionális szinten is tovább gyűrűzik: Izrael és Libanon Washingtonban kezdett tárgyalásokat a határ menti harcok rendezéséről, amelyek az Irán elleni amerikai–izraeli támadás után robbantak ki. A Hezbollah ugyanakkor jelezte, hogy nem tekinti magára nézve kötelezőnek az esetleges megállapodásokat.