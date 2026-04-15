J. D. Vance amerikai alelnök kioktatta a pápát teológiából

A második világháborúval példálózott JD Vance amerikai alelnök, amikor XIV. Leó pápa kritikájára reagált az Egyesült Államok iráni bombázásával kapcsolatban. A megszólalás újabb állomása annak az egyre nyíltabb konfliktusnak, amely a Donald Trump vezette kormány és a katolikus egyház között bontakozik ki. A vita egyúttal azt is jelzi, milyen nehezen tudja a Fehér Ház megindokolni a közel-keleti országgal folytatott háborúját, írja a The New York Times.

JD Vance amerikai alelnök magánaudiencián vesz részt XIV. Leó pápanál a Vatikánban 2025. május 19-én. Fotó: SIMONE RISOLUTI/AFP

Vance – aki maga is katolikus – kedden a University of Georgia konzervatív közönsége előtt vitatta a pápa azon kijelentését, hogy Krisztus követői „soha nincsenek azok oldalán, akik egykor kardot ragadtak, ma pedig bombákat dobnak”.

Az alelnök erre történelmi példával válaszolt. „Vajon Isten az amerikaiak oldalán állt, akik felszabadították Franciaországot a nácik alól?” – tette fel a kérdést. „Szerintem a válasz egyértelműen igen.”

A pápa megszólalásaira Donald Trump amerikai elnök is többször reagált. A háborút elítélő kijelentések érzékeny pontot jelentenek az adminisztráció számára, mert a 2024-es választáson kulcsszerepet játszó vallásos és konzervatív szavazók egy része is kritikus a konfliktussal szemben. Az elnök vasárnap egy közösségi médiás posztban támadta az első amerikai születésű egyházfőt, akit a „a bűnözéssel szemben gyengének”, valamint a „külpolitikában borzalmasnak” nevezett.

XIV. Leó azonban kitart háborúellenes álláspontja mellett. Hétfőn azt mondta újságíróknak, hogy „nem fél a Trump-kormánytól”, kedden pedig – Irán vagy Trump említése nélkül – azt írta: „Isten szíve megszakad a háborúk, az erőszak, az igazságtalanság és a hazugságok miatt.”

Az egyre élesebb szóváltás különösen kényes helyzetbe hozza Vance-t. Az alelnök felnőttként tért át a katolikus hitre, könyvet ír a megtéréséről, és régóta építi a kapcsolatát a republikánus vallásos szavazókkal. Amikor a Turning Point USA által szervezett, georgiai Athénban tartott eseményen a Trump és a pápa közti vitáról kérdezték, Vance ismét bírálta az egyházfőt.

Azt mondta, ha a pápa teológiai kérdésekben nyilvánít véleményt, akkor annak az igazságon kell alapulnia. Hozzátette: ahogy neki alelnökként körültekintően kell beszélnie közpolitikai ügyekről, úgy a pápának is nagyon fontos, hogy óvatos legyen, amikor teológiai kérdésekben szólal meg.

Ugyanakkor Vance igyekezett enyhíteni a konfliktust, és visszatért ahhoz a diplomatikusabb hangnemhez, amelyet korábban a Fox News műsorában is megütött. „Nagy tisztelettel vagyok a pápa iránt. Kedvelem, tisztelem. Egy kicsit már meg is ismertem” – mondta, hozzátéve: nem zavarja, ha a pápa aktuális kérdésekben megszólal, még akkor sem, ha nem ért egyet azzal, ahogyan egyes elveket alkalmaz.

A rendezvényen egy rövid, feszült pillanat is kialakult: valaki a közönségből bekiabálta, hogy „Jézus Krisztus nem támogatja a népirtást!” – feltehetően az izraeli–gázai háborúra vagy az iráni konfliktusra utalva, ahol a múlt hét óta törékeny tűzszünet van érvényben.

„Egyetértek” – válaszolta Vance. „Jézus Krisztus természetesen nem támogatja a népirtást, bárki is kiáltotta ezt a sötétből.”