Karácsony: Szentkirályi Alexandra feljelentése után elmarasztalt az NVB

Magánszemélyként jelentette fel Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője Karácsony Gergelyt a Nemzeti Választási Bizottságnál (NVB) azért, mert egy videóban arra buzdította az embereket, hogy szavazzanak a változásra. Ezt Karácsony Gergely posztolta ki azzal együtt, hogy az NVB el is marasztalta.

Karácsony szerint a határozat „csodálatos kordokumentum”, aminek vannak szórakoztató részei, például, hogy Szentkirályi április 12-én 0 óra 1 perckor nyújtotta be a kifogást. „Micsoda ügybuzgóságra, bámulatosan állhatatos iparkodásra vall” – írta Karácsony.

A főpolgármester kifogásolta, hogy úgy találták alaposnak Szentkirályi beadványát, hogy „közben a kormány és a Fidesz közmilliárdokat szórt el hazug és gyűlöletkeltő kampányra” évek óta.

„Én azt a bűnt követtem el, hogy egy 10 perces videóban főpolgármesterként, a főpolgármesteri fórumokon, a főpolgármesteri tapasztalataimra hivatkozva érveltem Budapest érdekében is a változás mellett.”

Karácsony szerint kifogásolták, hogy azt mondta, „az elmúlt 16 évben a kormány tudatosan és szisztematikusan, puszta hatalmi önzésből szálanként szakította el, tépte szét azt a kötelekét, ami Magyarországot morális értékválasztásában, és pragmatikus érdekviszonyaiban Európához köti”.

A posztban arról írt, azért beszélt erről, mert a kormány pontosan ezt tette.