Két napon belül másodszorra volt iskolai lövöldözés Törökországban: kilencen meghaltak

Legalább nyolc diák és egy tanár halt meg egy iskolai lövöldözésben a dél-törökországi Kahramanmaras térségben – írta meg a BBC. A hatóságok szerint további 13 ember megsérült, köztük hatan életveszélyes állapotban vannak.

Az eset után a támadó is meghalt, az indíték egyelőre ismeretlen. A török sajtó értesülései szerint a támadó egy tinédzser lehetett, aki öt fegyverrel felszerelkezve érkezett az iskolába. Az egyik lap szerint a fegyvereket a támadó rendőrtiszt apjától szerezte, akit a hatóságok őrizetbe is vettek.

Két napon belül ez volt a második ilyen eset, kedden 16-an haltak meg Sanliurfa tartományban, miután egy volt diák tüzet nyitott egykori iskoljában.