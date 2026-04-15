Milák Kristóf egy év után visszatért, két futamgyőzelemmel kezdte az országos bajnokságot

A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf egy év után tért vissza a versenyzéshez, rögtön két futamgyőzelemmel kezdte az országos bajnokságot.

A Honvéd világklasszisa az OB első napján 100 méter gyorson és 200 méter pillangón ugrott medencébe. Előbbi számban az olimpiai negyedik Németh Nándortól 1,23 másodperccel elmaradva a második idővel lépett tovább, míg utóbbiban negyedikként jutott döntőbe.

Milák 50, 100 és 200 méter pillangón, valamint 50 és 100 méter gyorson szerepel a nevezési listán. Száz gyorson és kétszáz pillangón nyert tavaly, 100 pillangón viszont kikapott Kós Huberttől, aki az idén nem indul. (24.hu)