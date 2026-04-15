Nádas Péter: Magyar Péter a szépségének is köszönheti a győzelmét

Se 1956-hoz, se 1989-hez nem hasonlítaná az április 12-i választást Nádas Péter író, mivel előbbi esetben „a magyar társadalomnak egy mészárlással kellett szembenéznie”, utóbbiban pedig a szovjet birodalom a saját súlya alatt omlott össze, nem pedig a magyarok erejének hatására.

Nádas Péter 2022. október 16-án a berlini Művészeti Akadémián Fotó: CARSTEN KOALL/dpa Picture-Alliance via AFP

A német Zeitnek adott interjújában az író azt mondta, a választás napján tartott arról, hogy a kormány erőszakhoz folyamodhat, de úgy véli, Orbán „valószínűleg az utolsó pillanatban látta be, hogy ezzel az eszközzel már nem élhet, mert a rendőrség és a hadsereg nem működött volna vele együtt”.

Nádas szerint Magyar Péter győzelmében szerepet játszott a személyisége. „Az állhatatossága. Az őszintesége. A nyíltsága. Magyar a szépségének is köszönheti a győzelmét” – mondta az író. Nádas szerint a leendő miniszterelnök sokat tanult Orbántól. A kérdésre, hogy nem tart-e attól, hogy miként Orbán, úgy Magyar is oroszbaráttá avanzsál, azt mondta nem fél, de kétségtelen, hogy következni fog valamiféle józanító ébredés is. (via Telex)