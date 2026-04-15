„Parasztlázadás” tört ki az állami hírügynökségnél

Belső körlevélben követeli a vezetőségtől az állami hírügynökség - egyelőre - 90 munkatársa, hogy szabadon végezhessék a munkájukat. A hvg értesülése szerint egy hosszú nap - és még hosszabb évek - után fogalmazták meg a követelésüket. Reggel Magyar Péter a közmédiában kezdett, a Kossuth Rádióban és az M1-en is viharos volt az interjú. A távozóban lévő leendő miniszterelnököt az MTVA több munkatársa is megtapsolta. Ezek után viszont Németh „Pitbull” Zsolt hírigazgató állománygyűlést hívott össze, ahol közölte: a kormányváltásig nem változik a közmédia eddig működése, aki pedig „nem tudja magában tartani az eredményekkel kapcsolatos érzéseit”, erre a hónapra szabadságra mehet, vagy dolgozhat csökkentett üzemmódban.

A hvg úgy tudja, hogy Németh Zsolt az egyik MTI-s kolléganővel össze is vitatkozott azon, hogy továbbra is a kézi vezérlést folytatnák, vagyis ellenőriznék a politikai tartalmakat. Az is feszültséget okozott, hogy még a szerda reggeli Magyar Péter-interjúról készült hírügynökségi anyagot is cenzúrázták: egyszerűen kivették belőle Rogán Antal nevét.

Na, ezek után fogtak bele a körlevélbe a hírügynökség munkatársai. Ebben azt követelik az eddig a Fidesz érdekeit szolgáló vezetőségtől, hogy állítsák vissza a független, szakmai alapon nyugvó hírszolgálatatást, és szüntessék meg az eddig kézi vezérlést gyakorló Németh „Pitbull” Zsolt hírigazgató felügyeleti jogkörét.

Hogy miben dolgoztak eddig, azt tökéletesen mutatja, hogy azt sürgetik:

„Kizárólag hírérték alapján” dőljön el, hogy miről tudósítanak, „magunk írjuk-szerkesztjük az anyagokat”, „nem küldjük külső ellenőrzésre a tudósításokat” – sorolják, mit szeretnének elérni, amiből egyértelmű, hogy eddig ezzel ellentétes volt a gyakorlat.