Picasso-képet nyert egy párizsi férfi egy jótékonysági sorsoláson

Egy több mint egymillió eurót érő eredeti Picasso-festmény talált új gazdára egy jótékonysági sorsoláson: a szerencsés nyertes egy párizsi mérnök, Ari Hodara lett, aki még maga sem akarta elhinni, hogy valóban őt húzták ki, írja a BBC.

A 58 éves férfi kedden, egy videóhívás során tudta meg a hírt, amikor a Christie's párizsi irodája kereste meg. Első reakciója az volt: „Honnan tudjam, hogy ez nem egy átverés?”

Műtárgykezelők két Picasso-festményt tartanak egy londoni bemutatón a Christie's aukciósházban: a „Tête de femme (Dora Maar)” a bal oldalon. Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ/NurPhoto via AFP

A sorsolás az „1 Picasso 100 euróért” nevű jótékonysági akció része, amelyet még 2013-ban indítottak. A mostani, harmadik alkalommal több mint 120 ezer jegyet adtak el, darabonként 100 euróért, így nagyjából 11 millió eurót gyűjtöttek össze Alzheimer-kutatásra.

Az idei főnyeremény a Tête de Femme (Női fej) című, 1941-ben készült festmény volt, amely Dora Maar-t, Picasso egykori partnerét és múzsáját ábrázolja. A gouache technikával készült portré jól felismerhetően hordozza a spanyol festő jellegzetes stílusjegyeit.

Hodara elmondása szerint a hétvégén, teljesen véletlenül értesült a lehetőségről, és az utolsó pillanatban vett jegyet, a 94 715-ös szám pedig végül nyerőnek bizonyult.

„Amikor ilyesmire fogadsz, nem számítasz arra, hogy nyersz… De nagyon boldog vagyok, mert nagyon érdekel a festészet” – mondta.

A sorsolást a francia újságíró, Peri Cochin szervezte Picasso családjának és alapítványának támogatásával. Cochin külön kiemelte: szerencsés egybeesés, hogy a nyertes éppen Párizsban él, így a festmény átadása sem jelent majd logisztikai kihívást.

A bevételből 1 millió euró a képet tulajdonló Opera Galériához kerül, a fennmaradó összeget pedig a francia Alzheimer-kutatási alapítvány kapja. Az alapítvány vezetője, Olivier de Ladoucette szerint az ilyen kezdeményezések segíthetnek abban, hogy az Alzheimer-kór „egyszer csak rossz emlékké váljon”.

Nem ez az első alkalom, hogy Picasso-képet sorsolnak ki jótékony célra: 2013-ban egy amerikai nő nyert, a bevételt a libanoni Tírusz városának megőrzésére fordították, 2020-ban pedig egy olasz könyvelő vitte haza a fődíjat – akkor afrikai higiéniai projektekre ment a pénz.

A mostani történet azonban így is ritka: nem mindennap fordul elő, hogy valaki egy hétvégi impulzusvásárlás után egy Picasso-festménnyel lesz gazdagabb.